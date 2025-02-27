人民网记者 王绍绍

在浙江舟山，普陀山岛与葫芦岛之间的海域上，一个带着旋转叶片、黄白相间的桩柱式潮流能发电设备巍然屹立。

舟山潮流能示范工程建设项目示范机组。人民网记者 王绍绍摄

潮起潮落间，浪花带动设备叶片旋转，实现潮流能向机械能的转化。“这就是舟山潮流能示范工程建设项目的示范机组。”相关负责人向记者介绍，这个项目采用离岸式设计，共布置了1个示范泊位和3个测试泊位，是集发电、升压、检修为一体的综合实验平台。

“潮流能是重要的海洋能资源，不仅可作为缓解东部沿海地区、海岛和深远海设施设备电力短缺绿色解决方案，还可为当地海洋工程装备制造产业升级提供新动能。”自然资源部国家海洋技术中心海洋能项目办副主任王冀在接受记者采访时表示，我国潮流能利用技术发展迅速，已成为国际上少数几个具备开展兆瓦级潮流能开发能力的国家，在稳定性、可靠性、可维护性等方面达到领先水平。

近日，自然资源部、工业和信息化部等六部门联合出台《关于推动海洋能规模化利用的指导意见》，聚焦海洋能规模化利用，培育打造海洋领域新质生产力，促进海洋能新技术、新模式发展，推动海洋能与各类海上生产活动融合发展，拓展海洋能应用场景，提高海洋能开发利用经济效益和社会效益，积极构建安全可靠的海上新型能源体系，为发展海洋经济建设海洋强国提供有力支撑。

在舟山，从空中俯瞰，秀山海域潮涨潮落，一座外形酷似“小提琴”的LHD潮流能发电站正在运行，在湍急的水流中，“绿电”被源源不断地送入电网。

LHD潮流能发电站。受访者供图

“LHD兆瓦级模块化潮流能发电机组是我国首台兆瓦级潮流能发电装备，并率先实现兆瓦级大功率稳定并网发电。”杭州某新能源公司副总裁陈历介绍，LHD潮流能发电站通过发电机组吸收海洋潮流的能量，将其转化为机械能，再转化为电能，最后通过输送线路直接并入千家万户。

据了解，截至目前，位于浙江舟山的LHD海洋潮流能电站已连续运行超过91个月，总并网电量已超774万千瓦时，其中世界单台容量最大潮流能发电机组“奋进号”总并网电量已超478万千瓦时，连续运行时间居国际前列。

LHD潮流能发电站。人民网记者 王绍绍摄

“LHD潮流能发电数据平台可以精准监测流速、发电机转速、电压等数据，当日发电量和总发电量也可以得到精确统计。”陈历介绍，从数据平台可以看出，“奋进号”当日已经发电2356千瓦时，团队通过运用平台式模块化设计、自动对接密封隔离系统等技术革新，它成为上一代机组的“加强版”，单机容量提升5倍至6倍。

近年来，我国海洋能资源利用技术实现了快速发展，整体水平显著提升，技术创新实力迈入世界第一方阵。

浙江江厦潮汐试验电站已实现商业化运行40余年，累计并网发电超2.5亿度。2022年“奋进号”成功投运，截至目前，新机组并网发电超450万度，创我国单机新高。

与此同时，波浪能利用也取得新突破，在海岛能源保障、深水养殖、海上设备供电等多个领域开展了示范应用，创造多项“全球首次”。2023年，全球装机容量最大的1兆瓦“南鲲号”漂浮式波浪能平台成功并入海岛电网。

对于海洋来说，碧海银滩就是海上的“金山银山”。国家海洋技术中心主任、党委书记彭伟表示，海洋能作为自然资源的重要组成部分，具有开发潜力大、可持续利用、绿色清洁等优势。我国海洋能资源丰富，海域广、岸线长、岛屿众多，具备规模化开发利用海洋能的优越条件。

“海洋能开发利用有利于发展新质生产力，随着海洋能资源开发利用及产业进一步发展，可有效促进海洋装备制造、特种材料、交通运输、海水养殖、海洋防腐、海洋工程、电力配送、海水综合利用等一大批上下游产业发展和技术进步。”彭伟介绍，这不仅可以为沿海地区能源结构调整提供补充，还可为当地海洋产业升级提供新动能，对提升海洋经济发展质量和核心竞争力，助力“双碳”目标具有重要意义。

未来，海洋能发电如何深耕蔚蓝、行稳致远？王冀建议，一是支持突破关键核心技术，加大对海洋能产学研联合攻关的支持力度，建立完善包括国家技术创新中心等国家级科技创新平台基地在内的科技创新平台体系；二是加快技术装备迭代升级，支持已稳定运行的机组和电站装备技术迭代升级，增强装备的可靠性和可维护性，降低建造和运维成本，提升发电经济性；三是实施规模化重点工程，加快推进海洋能示范工程建设。

(责编：乔业琼、吕骞)

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