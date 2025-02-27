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两部门：聚焦绿色低碳发展重点领域 加大金融支持力度

2025年02月27日17:11 | 来源：人民网
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人民网北京2月27日电 （记者罗知之）据国家金融监督管理总局官网消息，近期，国家金融监督管理总局、中国人民银行联合发布了《银行业保险业绿色金融高质量发展实施方案》（以下简称《实施方案》）。有关部门负责人介绍，《实施方案》围绕做好绿色金融大文章，聚焦绿色低碳发展重点领域，加大金融支持力度，提升服务质效。

一是支持产业结构优化升级，强化对传统行业工艺革新和设备更新的中长期贷款支持，推动更多金融资源服务绿色产业发展，助力低碳交通运输体系建设，推动基础设施绿色升级和城乡建设绿色低碳发展。

二是支持能源体系低碳转型，围绕太阳能光伏风电等新能源产业做好项目对接和信贷支持，完善新能源汽车全产业链金融服务，支持传统能源清洁高效利用，做好能源保供金融服务。

三是支持生态环境质量改善和生物多样性保护，支持污染防治攻坚加大对重要生态系统保护和修复重大工程支持力度，支持国家公园建设和国土绿化行动建设项目，支持“三北”等重点生态工程建设。

四是支持碳市场建设，支持国家和区域碳交易市场建设，完善配套金融服务，做好气候投融资重点项目金融对接，支持绿色低碳技术的开发推广应用。

(责编：罗知之、吕骞)
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