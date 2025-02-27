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从“家乡河”到“幸福河” 守好河湖生态财富

欧阳易佳
2025年02月27日18:17 | 来源：人民网
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在湖北咸宁，不断刷新的淦河“颜值”，因地制宜打造山水景观，建设口袋公园52个，让淦河“湿地吧”成为市民接受水情教育、涵养水文化的长廊；

在福建宁德，霍童溪化生态优势为经济优势，“水韵+文化”“水韵+产业”等新业态涌现，让霍童溪沿线成为令人向往的“诗和远方”；

在四川眉山，良好的水生态环境催生了沿岸绿色“水经济”的发展，花溪河实现幸福河湖建设与柳江古镇生态旅游有机结合……

把江河湖泊打造成为造福人民的幸福河湖，是国家“江河战略”的出发点和落脚点。近日，水利部、财政部、自然资源部、交通运输部、农业农村部、国家林业和草原局联合印发《关于全面推进幸福河湖建设的意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确到2030年，幸福河湖建设取得积极成效，以各地“母亲河”为重点建成一批幸福河湖。

良好生态环境是最普惠的民生福祉。水利部发展研究中心副主任刘小勇表示，近年来，我国河湖生态环境显著改善。2016年全国全面推行河湖长制以来，省、市、县、乡四级30多万名河湖长履职尽责，推进解决了一批长期困扰河湖的“顽疾旧病”，河湖生态环境显著改善。但北方缺水地区经济社会用水与生态环境竞争性用水矛盾依然存在，中小河流、农村河湖水质不稳定问题较为普遍，河湖空间保护面临较大压力，一些地区的河湖治理保护与产业发展、城乡建设还存在矛盾。需要统筹经济社会发展与资源环境承载能力，走生态优先、绿色发展的路子，以优美河湖生态环境助力经济社会高质量发展。

《意见》要求推动河湖生态产品价值转化，通过推进幸福河湖建设，夯实流域区域经济绿色发展、人民群众生活品质提升的基底。

“建设造福人民的幸福河湖，既要发挥河湖的生态效益、社会效益，也要发挥经济效益。”刘小勇认为，要推动建立健全河湖生态产品价值实现机制，引导各地因地制宜构建各具特色的河湖生态产品价值实现路径，扶持“河湖+”融合发展产业和项目，打造以河湖水系为依托的绿色产业链、生态农业带、优质服务业体系，使河湖治理成果惠及人民群众。

游客乘船“行进+沉浸”式实景的体验上塘河夜游。受访者供图

游客乘船“行进+沉浸”式实景的体验上塘河夜游。受访者供图

近日，大运河上的“夜游新宠”回来了。从武林广场沿运河一路向北，从李煜的“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”的悲怆，到柳永的“执手相看泪眼，竟无语凝噎”的婉约，一首首脍炙人口的诗词，在运河上徐徐展开。

“乘坐游船的过程非常享受，荡漾在水波之上，真正感受到‘人在船中坐，船在画中游’。”杭州市民刘懿说。在浙江杭州，上塘河夜游让千年运河“潮”起来。

“厚植生态底色，为生态产品价值转化‘攒本钱’。”浙江省水利厅厅长李锐表示，作为“绿水青山就是金山银山”理念的发源地，浙江以幸福河湖建设为抓手，不断探索“绿水青山就是金山银山”的生态产品价值转化路径。

如今，从繁华都市到田园乡村，幸福河湖建设的成效已经初步显现。依托优质河湖资源，一项项赛艇、皮划艇等水上运动项目随之兴起，一批批游船、康养、研学、露营等文化旅游项目应运而生，幸福河湖建设与文化旅游、体育运动实现融合发展。

水利部副部长朱程清表示，下一步，水利部将会同有关部门共同抓好《意见》的贯彻落实，指导各地充分发挥河湖长制关键作用，完善幸福河湖建设工作机制，通过推进幸福河湖建设，持续改善河湖生态环境，夯实流域区域经济绿色发展、人民群众生活品质提升的基底，建立健全河湖生态产品价值实现机制，推动河湖生态优势、资源优势向发展优势、经济优势转化，实现生产发展、生活富裕、生态良好的统筹兼顾，走因江河而繁荣兴盛的幸福之路。

(责编：乔业琼、吕骞)
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