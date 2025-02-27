新华社北京2月27日电（记者张千千、李延霞）国家金融监督管理总局、中国人民银行27日对外发布的《银行业保险业绿色金融高质量发展实施方案》提出，未来5年，绿色金融业务在银行保险机构业务规模中的比重明显提升。

实施方案提出，未来5年，基本建成制度完善、监管有力、标准领先、组织完备、产品丰富、风控严格的绿色金融体系，在优化产业结构、改善环境质量、推动能源转型等方面发挥重要作用。

实施方案明确，未来5年，银行保险机构绿色金融专业服务能力显著增强，碳核算、气候风险管理和信息披露水平有效提升，国际合作交流深入推进，逐步形成多层次、广覆盖、多样化、可持续的绿色金融服务体系，有力支持重点领域、重点地区梯次有序推进碳达峰。

在金融支持绿色低碳发展方面，实施方案明确了支持产业结构优化升级、支持能源体系低碳转型、支持生态环境质量改善和生物多样性保护、支持碳市场建设等重点工作任务。

在提升金融服务绿色低碳发展质效方面，实施方案提出，优化银行信贷供给，开发特色绿色金融产品服务；完善绿色保险体系，保险公司围绕服务绿色转型，有针对性地研发风险保障方案；丰富金融产品服务，拓展绿色融资渠道。

此外，实施方案对金融机构开展绿色金融业务风险防控提出明确要求，完善风险管理机制，强化全流程风险管理，健全环境、社会和治理风险管理体系，探索环境气候风险管理技术和工具，维护良好市场秩序，确保商业可持续。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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