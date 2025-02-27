新华社北京2月27日电（记者张漫子）2025中关村论坛年会将于3月27日至31日在北京举办。记者从论坛组委会获悉，媒体注册报名系统于2月27日至3月13日向媒体记者开放。

申请采访2025中关村论坛年会有关活动的记者可登录中关村论坛年会官方网站（www.zgcforum.com.cn），点击“报名注册”，选择“媒体注册”进行注册报名。采访证件领取时间及方式将适时在中关村论坛年会官方网站“新闻动态”板块公布。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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