新华社北京2月28日电（记者魏玉坤、韩佳诺）国家统计局28日发布的2024年国民经济和社会发展统计公报显示，2024年全年，新设经营主体2737万户，日均新设企业2.4万户。

公报显示，2024年全年，新设外商投资企业59080家，比上年增长9.9%。实际使用外资8263亿元，折1162亿美元，其中，共建“一带一路”国家（含通过部分自由港对华投资）对华新设外商投资企业17172家，增长23.8%。

“2024年，面对内外环境深刻变化、周期性结构性矛盾叠加的复杂局面，我国坚持通过全面深化改革增强发展动力，通过高水平对外开放拓展国际合作新空间，经济发展的内生动力不断激发。”国家统计局副局长盛来运说。

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经