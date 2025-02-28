2024年我国免签入境外国人人次翻番
2025年02月28日12:40 | 来源：新华网
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新华社北京2月28日电（记者魏玉坤、韩佳诺）国家统计局28日发布的2024年国民经济和社会发展统计公报显示，2024年，通过免签入境外国人2012万人次，增长112.3%。
公报显示，2024年，入境游客13190万人次，增长60.8%，其中外国人2694万人次，香港、澳门和台湾同胞10496万人次。入境游客总花费942亿美元，增长77.8%。内地居民出境14589万人次，其中因私出境14015万人次，赴港澳台出境9712万人次。
根据公报，2024年，国内出游56.2亿人次，比上年增长14.8%。其中，城镇居民国内出游43.7亿人次，增长16.3%；农村居民国内出游12.5亿人次，增长9.9%。国内游客出游总花费57543亿元，增长17.1%。其中，城镇居民出游花费49293亿元，增长18.0%；农村居民出游花费8250亿元，增长12.2%。
(责编：杨光宇、胡永秋)
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