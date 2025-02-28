新华社权威快报丨AG600“鲲龙”完成全部取证试飞科目
2025年02月28日12:42 | 来源：新华网
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记者从中国航空工业集团有限公司获悉，2月28日，AG600-1005架机在陕西蒲城民机试飞中心完成可燃液体排放表明符合性试飞，滑进停机坪稳步停好关车，标志着大型水陆两栖飞机AG600“鲲龙”取证前全部试飞科目圆满完成，向取得型号合格证的目标迈出关键一步。
AG600飞机是我国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，自主立项研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系和自然灾害防治体系建设急需的重大航空装备。
记者：宋晨、付瑞霞
设计：刘祯
新华社国内部、新华社陕西分社联合出品
(责编：杨光宇、胡永秋)
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