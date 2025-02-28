记者从中国航空工业集团有限公司获悉，2月28日，AG600-1005架机在陕西蒲城民机试飞中心完成可燃液体排放表明符合性试飞，滑进停机坪稳步停好关车，标志着大型水陆两栖飞机AG600“鲲龙”取证前全部试飞科目圆满完成，向取得型号合格证的目标迈出关键一步。

AG600飞机是我国为满足森林灭火和水上救援的迫切需要，自主立项研制的大型特种用途民用飞机，是国家应急救援体系和自然灾害防治体系建设急需的重大航空装备。

记者：宋晨、付瑞霞

设计：刘祯

新华社国内部、新华社陕西分社联合出品

(责编：杨光宇、胡永秋)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经