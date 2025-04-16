人民网北京4月16日电 （记者杨曦）国家统计局今日发布数据显示，2025年3月份，住房市场成交活跃度提升，70个大中城市中，商品住宅销售价格环比上涨城市个数增加；一线城市商品住宅销售价格环比上涨，二三线城市环比总体降幅收窄；各线城市同比降幅均继续收窄。

制图：杨曦

一线城市商品住宅销售价格环比上涨，二三线城市环比总体降幅收窄

3月份，一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.1%，涨幅与上月相同。其中，上海和深圳分别上涨0.7%和0.1%，北京和广州分别下降0.2%和0.1%。一线城市二手住宅销售价格环比由上月下降0.1%转为上涨0.2%。其中，北京、上海、深圳分别上涨0.5%、0.4%和0.3%，广州下降0.2%。

3月份，二线城市新建商品住宅销售价格环比持平，与上月相同；二手住宅环比下降0.2%，降幅比上月收窄0.2个百分点。三线城市新建商品住宅销售价格环比下降0.2%，降幅收窄0.1个百分点；二手住宅环比下降0.3%，降幅收窄0.1个百分点。

3月份，70个大中城市中，新建商品住宅销售价格环比上涨城市有24个，比上月增加6个；二手住宅环比上涨城市有10个，比上月增加7个。

各线城市商品住宅销售价格同比降幅均继续收窄

3月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降2.8%，降幅比上月收窄0.2个百分点。其中，上海上涨5.7%，北京、广州和深圳分别下降5.7%、7.2%和3.9%。一线城市二手住宅销售价格同比下降4.1%，降幅收窄0.8个百分点，其中北京、上海、广州和深圳分别下降2.1%、1.4%、8.7%和4.1%。

3月份，二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降4.4%和7.0%，降幅比上月分别收窄0.3个和0.4个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格同比分别下降5.7%和7.8%，降幅比上月均收窄0.2个百分点。

图片来源：国家统计局官网

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经