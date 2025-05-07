人民网北京5月7日电 （记者罗知之）据中国人民银行网站消息，为实施好适度宽松的货币政策，加力支持实体经济，从2025年5月8日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.50%调整为1.40%。公开市场14天期逆回购和临时正、逆回购的操作利率继续在公开市场7天期逆回购操作利率上加减点确定，加减点幅度保持不变。

另外，为落实中央经济工作会议精神和《政府工作报告》部署，实施适度宽松的货币政策，提高宏观调控的前瞻性、针对性、有效性，中国人民银行决定，自2025年5月15日起，下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构），下调汽车金融公司和金融租赁公司存款准备金率5个百分点。

(责编：罗知之、吕骞)

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