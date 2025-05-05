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东方枢纽上海东站假期施工忙

2025年05月05日05:23 | 来源：新华网
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新华社上海5月4日电（记者王辰阳）130余台大型机械轰鸣作业、800余名建设者紧张忙碌……“五一”假期期间，重大工程东方枢纽上海东站的站前广场A3-01项目建设现场一片热火朝天的景象，建设者们用汗水诠释劳动之美，助力这座未来交通枢纽拔节生长。

上海东站是集国家铁路、市域铁路、城市轨道交通及机场捷运等交通功能于一体的大型综合交通枢纽。项目位于上海市浦东新区祝桥镇，距离上海浦东国际机场T1航站楼约5公里，总建筑面积130余万平方米，计划于2027年7月具备开通运营条件，规划至2035年到发客流量6000万人次。

由中建八局承建的上海东站站城空间的核心组成部分，秉承集约用地、立体城市、站城融合建设理念，在高铁客站相关区域上方实施城市综合开发，采用立体交通组织系统模式，串联城市配套的交通设施，包括地铁、出租车、公交车等，旅客出站5分钟内可以完成大多数换乘。

中建八局东方枢纽上海东站A3-01项目指挥长李学军说：“项目于2025年1月1日正式开工，面临多界面交叉管理难度高、桩基和围护工程量大等情况，为顺利完成建设任务，中建八局前期已经累计投入各类机械200余台、人员800余人，倒排工期、挂图作战，在确保安全质量前提下，全力保障项目进度。”

目前，该项目桩基和围护工程已完成95%，并在4月28日完成了地下室土方开挖关键节点，今年将重点推进项目地下室土方及主体结构施工。

(责编：胡永秋、杨光宇)
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