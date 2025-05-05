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一季度湖北荆门高新区新能源新材料产业产值同比增四成

这个高新区如何打造投资引力场（发展一线看信心）

本报记者  强郁文
2025年05月05日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　塔吊长臂凌空挥动，钢梁稳稳吊装到位；焊枪火花不时闪烁，机械轰鸣交织回荡……“五一”假期，湖北荆门高新区新能源新材料产业园里，惠州亿纬锂能股份有限公司超级工厂项目二期建设工地上，一座现代化厂房拔节生长。

　　“一期工厂去年底投产，二期厂房今年开工，力争明年建成。”盯产线、盯工地，亿纬锂能副总裁、超级工厂产业化负责人彭爱成很忙，“大伙都铆足了劲赶工期”。

　　作为国内锂电池行业头部企业，亿纬锂能在荆门投建的超级工厂项目规划总投资108亿元。接连扩产，这家民营企业的信心从何而来？

　　市场有潜力。彭爱成介绍，超级工厂主要生产超大容量储能电芯，应用于船舶、电力、通信等行业，市场需求旺盛，“今年以来订单量明显增加，满产满销。”

　　创新添动力。“新能源赛道拼的是技术沉淀和持续投入。”彭爱成说，公司的超大容量储能电芯，不仅能量密度高、循环寿命长，还综合运用5G、人工智能等技术，让每支电芯都有独立“护照”，可实现全生命周期溯源。

　　政策更给力。荆门高新区发改局干部张国庆，常驻企业办公。2022年，荆门高新区为亿纬锂能成立服务专班，张国庆是其中一员，“专班已为企业解决电力扩容、物流通道等200多个问题，助力二期工厂比原计划提前两个月开工。”

　　亿纬锂能曾面临一个“老大难”问题——锂电池运输成本高。

　　一条铁路打破发展瓶颈。1个多月前，湖北首条锂电池铁路运输示范线在荆门试运行，企业生产的电池可由铁路运至广西，再通过海运发往欧洲……降成本、拓市场，深度参与全球竞争。

　　“产业园越来越有‘家’的感觉了。”从广东惠州总部来到荆门的亿纬锂能员工朱海华见证着这里的变化，“最初，这附近还是一片荒地，打车都难。”

　　推动产城融合，破解“产强城弱”难题，荆门高新区以完整城市形态建设产业园。“附近新建了青年公寓、学校、医院、商超，让员工们工作顺心、生活舒心。”彭爱成告诉记者，“我们全家都从广东搬来这里了。”

　　营商环境提质增效，让“头回客”变“回头客”。自2021年首次在荆门布局电池产线以来，亿纬锂能已规划建设12个厂区，职工近1.5万人。“市场需求不断扩大，我们将继续加码投资，在荆门新建标准化工厂和企业研究院。”彭爱成说。

　　驱车行驶在荆门高新区，锂电池相关企业一家接一家。“在亿纬锂能带动下，40家上下游企业落地，形成一条年产值近千亿元的产业链，实现从原材料到回收利用的闭环。”高新区新能源新材料产业发展服务中心副主任李辽介绍。

　　数据显示，今年一季度，荆门高新区以锂电池为主的新能源新材料产业产值达196.34亿元，同比增长41.1%。

　　天色渐晚，工地依旧热火朝天。工人头戴探照灯，踩着钢架接力作业，卡车进园区，又一批建材卸在堆场……

　　《 人民日报 》（ 2025年05月05日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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