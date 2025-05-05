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在80多岁的玉门油田，00后田玉鑫参与新型储能项目——

戈壁滩上，给绿电建起“临时宿舍”（经济新方位·新产业里的年轻人）

本报记者  宋朝军
2025年05月05日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　逸宁光伏电站储能区电池仓。

　　田玉鑫（左）和同事检查光伏板。
　　以上图片均为本报记者宋朝军摄

　　甘肃玉门，祁连山下，戈壁滩上，深蓝色的光伏面板铺展绵延。两人多高的面板旁，一个红色身影穿梭其间、不时停驻。他是田玉鑫，中国石油玉门油田新能源电站运维工程师，正手拿热成像仪，给几块重点面板做“体检”。

　　动作熟练、神情专注，身上明显有户外日晒的痕迹，看着像个老员工，田玉鑫却是个00后。2022年从兰州工业学院毕业后，他来到这个80多岁的“老油田”，逐渐成长。

　　巡检完光伏板，他又向前走。不远处，30多个13米长、2米多宽、近3米高的“集装箱”矗立在荒滩上。“这是储能电池仓，每个有5吨多重。光伏发电后，一些电暂时用不上，就先‘寄宿’在这里。”田玉鑫介绍，这里是逸宁300兆瓦光伏电站，由升压站、光伏区、储能区组成。如果光伏区发电太多、线路“堵车”，储能区就像个“临时宿舍”，可以先将电存储下来，缺电时，再将富余的电送上网。

　　从光伏区到储能区的路线，两年来，田玉鑫已经数不清跑了多少次。人迹罕至的戈壁滩，成为他实现梦想的宝地。

　　近年来，诞生了新中国第一口油井、第一个石油工业基地的玉门油田，聚焦清洁电力转型，发力新能源项目建设。田玉鑫的专业背景挺符合企业发展需求，求学时，他就读于电气工程及其自动化专业，关注的就是新能源发电。参加工作后，田玉鑫发现，要想把所学知识融入生产实践，还有很长的路要走。

　　锅炉、汽机、电气、热工……入职第一年，先被安排轮岗，这些看起来和新能源“不搭边”的岗位，却为田玉鑫打牢了技能基础。玉门油田施行“双导师帮带”和“工程师+技师”培养机制，每到一个岗位，从分析数据到检查设备、排查故障，业务专家和骨干都会带着他实践操作。轮岗是一场深度学习之旅，田玉鑫收获颇丰：“时刻都要保持把问题解决的态度。”

　　很快，轮岗成效在实践中被检验。2023年刚转正、定岗，田玉鑫就被派往逸宁光伏电站建设现场。酷暑中，年轻人初尝“苦头”：在戈壁滩上吃住3个多月，白天，调试设备、对接厂家、开展试验；晚上，为了确保不出差错，和同事轮流值班，刚开始没有床，干脆扯个垫子睡地上……最忙的时候，大家连续奋战57个小时。

　　终于，伴随着“刺刺”的电流声，隔离开关上蓝色的弧光进入眼底，第一缕绿电顺利发出。当时的场景，田玉鑫记忆深刻：“电站建成投运，正式并网！”

　　如今，玉门油田新型储能装机规模达85兆瓦/260兆瓦时。6平方公里的项目场地、60多万块光伏板、36套电化学储能设备……逸宁光伏电站每个角落、每套设备都记录着田玉鑫和同事们的奋斗足迹。一步一个脚印，他系统地掌握了光伏电站和储能系统的建设、调试运维技术，在玉门油田技术技能竞赛中一举夺冠。

　　学会怎么充放电还不够，田玉鑫还想研究其中门道，让储能系统运行更完善、电源供给更稳定、电网更安全。

　　他和同事又开始下苦功——每晚发电低谷时，盯着预测曲线、其他场站的充放电时段，边记录边分析，不断调整放电的功率和时段。用时一个月，他们完成“光伏发电+电化学储能的光储一体化运维方案如何获得最佳匹配度”课题，其中，归纳总结出的放电策略，已被运用到玉门油田所有新型储能项目中。在此基础上，他们又探索出电池仓内冷却系统升级等技术，建立起更多运维规程，积累了管理经验。

　　25岁的田玉鑫，已成长为玉门油田新能源板块的技术骨干。“铁人王进喜正是在20多岁的年纪，在玉门油田成为新中国第一代钻井工人，奋斗出一番事业。从石油到新能源，先辈们的精神激励着我，我还要继续学习、提高自己，为能源事业的发展贡献力量。”这个年轻人望向远方说道。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月05日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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