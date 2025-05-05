打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

80余所高校设立储能本科专业（链接）

本报记者 丁怡婷
2025年05月05日05:44 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　新型储能就像“超级充电宝”，可以在电力运行中调峰、调频、调压，对促进新能源开发消纳、保障电力系统安全稳定运行发挥重要作用。近年来，我国新型储能发展快速，技术总体处于国际领先地位。截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超过130%。

　　新型储能布局灵活、建设周期短、应用场景广泛，“十四五”以来，直接带动项目投资近2000亿元，促进打造产业集群，成为经济发展绿色新引擎。不仅如此，新型储能科技含量高、产业链条长、涉及环节多，发展过程中培育了众多创新型企业，并促进传统产业转型升级，带动相关人才培养。目前我国已有80余所高校设立储能本科专业，整合优质力量建设了7个储能产教融合平台，培养出一批创新能力强、具备国际视野和引领产业快速发展的领军人才。

　　为满足产业发展需求，相关部门出台政策，支持储能领域人才培养。今年印发的《新型储能制造业高质量发展行动方案》提出，加快人才引育。强化新型储能领域产教融合，进一步发挥产教融合平台作用，鼓励企业深度参与人才培养和教育教学环节，做实做优做强产业学院、现场工程师学院。协调构建高端人才培养网络，促进人才差异化合理布局，促进人才等要素跨区域有序流动。因产办学、因需施教，助推产业需求与学生所学同频共振。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月05日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
农村供水保障乡村振兴之路
　　暮春时节，浙江省遂昌县排前村翠竹掩映、茶园葱郁。村民雷大姐忙了一上午农活儿，走进家门拧开水龙头，清冽如甘泉般的自来水哗啦啦地流了出来。…
广西科学调度保障春灌面积1373.53万亩
　　人民网北京5月4日电 （欧阳易佳）据水利部消息，为应对旱情，广西壮族自治区水利厅在水利部指导下，发挥大中型灌区和水库水工程作用，科学调水，截至4月30日，累计向旱区供水58.47亿m³，保障春灌面积1373.53万亩，初步实现了大旱之年无大灾，最大程度减少了灾害损失。 广西壮族自治区水利厅相关负责人表示，为解决农村饮水困难，广西各级水利部门持续提升农村供水保障水平，坚持农村供水“3+1”标准化建设和管护模式，加快推进大石山区农村饮水安全提升攻坚行动，从根本上解决群众饮水安全问题。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部