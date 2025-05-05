本报记者 丁怡婷

新型储能就像“超级充电宝”，可以在电力运行中调峰、调频、调压，对促进新能源开发消纳、保障电力系统安全稳定运行发挥重要作用。近年来，我国新型储能发展快速，技术总体处于国际领先地位。截至2024年底，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达7376万千瓦/1.68亿千瓦时，约为“十三五”末的20倍，较2023年底增长超过130%。

新型储能布局灵活、建设周期短、应用场景广泛，“十四五”以来，直接带动项目投资近2000亿元，促进打造产业集群，成为经济发展绿色新引擎。不仅如此，新型储能科技含量高、产业链条长、涉及环节多，发展过程中培育了众多创新型企业，并促进传统产业转型升级，带动相关人才培养。目前我国已有80余所高校设立储能本科专业，整合优质力量建设了7个储能产教融合平台，培养出一批创新能力强、具备国际视野和引领产业快速发展的领军人才。

为满足产业发展需求，相关部门出台政策，支持储能领域人才培养。今年印发的《新型储能制造业高质量发展行动方案》提出，加快人才引育。强化新型储能领域产教融合，进一步发挥产教融合平台作用，鼓励企业深度参与人才培养和教育教学环节，做实做优做强产业学院、现场工程师学院。协调构建高端人才培养网络，促进人才差异化合理布局，促进人才等要素跨区域有序流动。因产办学、因需施教，助推产业需求与学生所学同频共振。

《 人民日报 》（ 2025年05月05日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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