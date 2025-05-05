本报记者 周 欢

图为村民在合作社大棚里摘红薯叶。

本报记者 周 欢摄

鄱阳湖畔，沃野平畴。

“老胡，底肥给足，壮苗！”江西南昌新建区联圩镇，渔改种植专业合作社1860亩蔬果大棚鳞次栉比。赶上轮作换茬，合作社负责人涂继广忙着巡棚，叮嘱施肥要点。

“晓得！下肥还要深，不烧苗！”农户胡德英答应着，俨然是个“老把式”。

5年前，老胡和老涂都是种田“门外汉”。涂继广在鄱阳湖里打了快40年鱼，随着鄱阳湖区域全面禁捕，他才“洗脚上岸”。

从“两眼一抹黑”到“种植蔬果13种，带动近百名退捕渔民就业”，涂继广不仅成功转产，还把合作社办得风生水起。

怎么做到的？

“回过头看，窍门就是‘肯学’。”涂继广说。

起初，镇里建议退捕渔民种菜。涂继广有些茫然，“以前每年就上岸一两个月修船补网，锄头都不晓得怎么拿，吃的菜全靠买。”

“生活还要过下去，不会就学嘛！”涂继广下定决心。

先走出去，到省内外蔬菜基地学习，从大棚搭建，到育苗定植，再到田间管理，从零开始；再请进来，聘请技术员常年指导，邀请农技专家现场教学、答疑解惑。

有一年，涂继广发现不少蔬菜越长越黄，蔫头耷脑。他慌了神，赶忙把农科院专家请过来。

“老涂，你太‘小气’了，底肥少了，营养不良。”专家一句笑言一针见血。

吃一堑长一智。“后面年年春耕，底肥管够！”合作社新买的1000吨有机肥把仓库堆得满满当当。大棚里，旋耕机轰鸣作业，泥浪翻滚，“深翻地，疏松土壤，利于蔬菜根系生长、吸收肥料营养。”涂继广一点点积累经验。

午饭后，涂继广放下碗筷就往棚里赶，一瞧棚内温度飙升，赶紧掀起塑料薄膜，打开喷灌系统。“种菜是个精细活，水肥管理、病虫害防治、温湿度控制……时刻都要心中有数。”涂继广说。

学习关键靠自己，涂继广深有体会：“我们没基础，刚开始听专家讲课，像听‘天书’。”

怎么办？自己补课，在手机上学，在生产中悟。比如出苗率低的问题，让涂继广一度很苦恼。“严重的时候，70%不出苗，最多要补种3次，导致蔬果上市推迟，卖不上好价钱。”反复琢磨，涂继广终于悟出原因，“温度太低”。

去年底，合作社新建了3.5亩现代化智能育苗大棚，实现棚内温湿度精准调节。“最上面是遮阳网，下面是玻璃罩，里面还有两层保温棉。”涂继广操控按钮，智能系统立即开始运转，“今年底，就在这里育苗。”

掌握技术，还要懂市场。

有一年，大伙想着前一年茄子行情不错，果断种了260亩茄子。“结果上市的时候，满市场茄子，亏了不少。”涂继广说。

善于“观”市场，主动“抢”市场，慎重“跟”市场。后来，合作社每年底都要开会，分析需求走向、市场风险等，讨论来年种植结构、规模。“根据全年销售情况和客户反馈，我们今年少种点叶子类蔬菜，适当提高辣椒、莴笋、圣女果等种植规模。”涂继广说。

在合作社西南片区大棚，工人抓紧摘红薯叶，打捆装车，运往南昌菜市场。“红薯叶受欢迎，一年四季都长，我们把它作为合作社‘稳定单品’，种植面积常年在300亩左右。”前两年，涂继广还在外地学到了大棚轮作，种了叶菜种瓜菜，种完蔬菜种水果——“四季生金！”

《 人民日报 》（ 2025年05月05日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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