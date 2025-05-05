一季度交通投资保持高位运行

本报记者 韩 鑫

以一批重大工程作牵引，我国交通投资保持高位运行。一季度，完成交通固定资产投资6752亿元，铁路、水路投资保持较快增长，同比分别增长5.2%和10.2%。

在建一批、新开一批、储备一批，为积极扩大交通运输有效投资，一批交通重大工程项目已完成年度布局。今年2月，交通运输部编制印发《加快建设交通强国重大工程和重大项目（2025年版）》，国家综合立体交通网主骨架联通提质工程、长江经济带综合立体交通网完善工程等20个重大工程（包）和新藏铁路、三峡水运新通道、珠三角枢纽（广州）新机场等45个重大项目已谋划启动或有序推进。

“一季度，交通运输全力抢开局、稳增长、促发展，行业经济运行起步平稳、总体实现良好开局。”交通运输部综合规划司副司长金敬东表示。

货运量增速快于去年全年水平。一季度，完成营业性货运量130.6亿吨，同比增长4.9%，增速较去年全年加快1个百分点。

港口集装箱吞吐量快速增长。一季度，完成港口货物吞吐量42.2亿吨，同比增长3.2%。完成港口集装箱吞吐量8303万标箱，同比增长8.2%，其中外贸航线同比增长11.5%。

一季度，完成跨区域人员流动量173.9亿人次，同比增长4.0%。其中，铁路、民航客运量同比分别增长5.9%和4.9%；公路人员流动量完成160.7亿人次，同比增长3.9%。

河北沧州市，全长288公里的堤顶路依运河而建，串起沿线364个和美乡村，成为人们观光、休闲的好去处。

新疆新源县，蜿蜒的盘龙谷道穿越草原、雪山、松林、灌木，不仅是牧民转场的快速通道，更成为聚拢人气的“绿海大道”。

“今年，我们将多措并举、持续发力，加快完善现代化农村交通运输体系。”交通运输部公路局副局长陶汉祥介绍。

今年将因地制宜、分级分类推动农村公路骨干路网提档升级和基础路网延伸完善，全年计划新改建农村公路10万公里，新增通三级及以上等级公路乡镇250个，新增通硬化路较大人口规模自然村（组）1.2万个。

加快推进农村公路危桥改造和安全生命防护工程，全年实施农村公路危旧桥改造3000座、安全生命防护工程5万公里，确保具备条件的2020年底存量农村公路危桥完成改造。

加强日常管理养护，加快推进老旧路段及次差路段改造，全年实施修复性养护工程10万公里，确保路况水平保持稳定。鼓励各地利用农村公路路侧闲置场地资源，完善交通驿站、停车区、观景台等设施，进一步拓展停车、充换电等服务功能。

大力发展“农村公路+”模式，深化交旅、交能融合，服务乡村产业发展。此外，因地制宜增设高速公路服务区与农村公路间便捷通道，鼓励在高速公路服务区、汽车客运站开辟区域开展特色农产品销售。

统筹用好农村公路管护领域公益性岗位，优先安置脱贫人口和就业困难等低收入群体参与农村公路建设及维修养护，将农村公路管护领域就业岗位稳定在85万个。

记者手记

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“五一”假期，人享其行、物畅其流的一帧帧画面，组成流动中国的亮丽风景。

路网纵横交织、航线通达全球、货物往来顺畅、出行便捷舒适，交通运输高质量发展不仅成为服务经济循环畅通的有力支撑，也为我国经济社会发展向新向好持续注入动力。

国家综合立体交通网主骨架正加速挺起，相信更加畅通的交通“大动脉”和“微循环”，将助力国内循环动力更强劲、国际循环空间更广阔。

《 人民日报 》（ 2025年05月05日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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