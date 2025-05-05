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市场准入壁垒清理整治行动开展

清理整治违反市场准入制度要求的各类规定文件等

2025年05月05日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京5月4日电  （记者刘志强）记者从国家发展改革委获悉：为全面清理和整改违规设置市场准入壁垒的各类不合理规定和做法，国家发展改革委、商务部、市场监管总局将会同有关部门联合开展市场准入壁垒清理整治行动。

　　这次清理整治的重点是，以地方性法规、规章、行政规范性文件、其他政策性文件等形式设立和实行的违反市场准入制度要求的各类规定文件，以及各级政府违规设置市场准入壁垒的各类做法情形。

　　主要包括：国家层面已放开但地方仍在审批；审批依据法律效力不足；行业壁垒造成准入规则不平等；政府监管能力不足不敢进行审批；违规扩大审批范围、变更或增设审批条件；审批权下放形成区域间市场壁垒；对外地企业设置准入限制；违背市场准入负面清单与外商投资准入特别管理措施要求，违规设置外资企业准入限制；因新业态新领域监管空白导致政府在土地、规划、消防等要素保障环节不作为、不予审批或者推诿审批职责；准入要求设置矛盾，互为前置条件；告知承诺制审批要求不清晰不透明加大经营风险；准入标准过高、审批流程过长；无故拖延审批或已经获得审批但政府拒绝办理其他相关手续；与国家发展改革委已通报的违背市场准入负面清单典型案例类似的违规情况；其他违背市场准入制度要求的情形。

　　集中清理整治工作为期半年，各省级发展改革委向省级人民政府定期报告工作开展情况。集中清理整治结束后，市场准入壁垒核实、整改、清理等工作转为常态化机制。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月05日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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