——习近平总书记的回信激励广大青年奋斗逐梦

本报记者 杨 昊

“希望广大青年坚定理想信念，厚植家国情怀，练就过硬本领，发扬奋斗精神，到祖国和人民最需要的地方发光发热，为中国式现代化建设贡献青春力量。”

在五四青年节到来之际，习近平总书记给新疆克孜勒苏柯尔克孜自治州阿图什市哈拉峻乡谢依特小学戍边支教西部计划志愿者服务队全体队员回信，向全国广大青年致以节日祝贺并提出殷切期望。总书记的寄语令广大青年倍感振奋、深受鼓舞。大家表示，将牢记总书记的嘱托，锐意进取、顽强拼搏，在中国式现代化建设中挺膺担当。

“收到习近平总书记的回信，我内心十分激动，也更加坚定了我扎根西部、服务边疆的决心。”谢依特小学戍边支教西部计划志愿者服务队队长王鹏飞带领团队积极奉献，班级优秀率升至50%，及格率达96%，“我将坚定理想信念，厚植家国情怀，探索创新教学方法，用知识照亮孩子们的未来。”

“总书记的殷殷关怀，激励青年科技工作者敢于走出‘舒适区’、挑战‘无人区’。”中国科学院计算技术研究所研究员、智能处理器研究中心主任郭崎带领团队研制了国内首套智能计算系统软件，为国产智能生态建设和产业发展插上翅膀，“我们要以更坚定的信念奋战在科技攻关一线，让青春在科技强国的征途上绽放光芒。”

“总书记的回信对广大青年充分信任、寄予厚望，为青年成长成才注入强劲动力。”乐聚（深圳）机器人技术有限公司董事长冷晓琨表示，将带领团队锚定人形机器人关键技术攻关，围绕国家重大战略需求加速产业化布局，通过持续创新，构建具身智能的自主技术壁垒，以人形机器人赋能社会生产生活。

刚刚获得中国青年五四奖章的85后阿思里别克，是新疆出入境边防检查总站博州边境管理支队道浪特边境派出所副所长，已坚守西北边陲11年，“我将牢记总书记嘱托，把个人理想融入国家发展大局，立足自身岗位，不断提升专业能力，在服务人民、奉献社会中发光发热。”

2025年度新时代青年先锋、中建安装集团南京华建检测技术有限公司无损检测责任师王海浪对回信中“到祖国和人民最需要的地方发光发热”的重要指示深有感触。“作为一名扎根项目一线的青年工匠，焊缝的检测质量关系着国家重点工程的安全运行。我将继续坚守岗位，在高温高空、重点项目中练就过硬本领，带领团队攻坚关键检测技术，为中国式现代化建设贡献自己的力量。”

“五一”假期，天津市公安局武清分局泉州路派出所民警赵磊坚守岗位，在重点区域巡逻，为群众解决困难，排查各种安全隐患。“我要牢记总书记对青年的嘱托和希望，强化责任担当，为群众安全筑牢防线，为平安中国建设注入青春力量。”

青年人有理想、敢担当、能吃苦、肯奋斗，中国青年才会有力量，党和国家事业发展才能充满希望。

“总书记的寄语饱含对青年的殷切期望，让我感到肩上的责任重大。”河北师范大学马克思主义学院教师郭蕊说，未来将不断提升自己的理论素养和教学能力，通过“红色课堂”“真知课堂”“行走课堂”等多种形式，将思政小课堂与社会大课堂紧密结合，让学生在感知新时代伟大成就中坚定理想信念、强化使命担当。

国网东营供电公司输电运检中心带电作业班副班长李海龙常年坚守一线。站在30米高的铁塔上，脚下是奔涌的黄河，手中是守护万家灯火的责任与使命。“我将牢记总书记的殷殷嘱托，立足本职岗位，努力提升专业技能，勇于开拓创新，在平凡岗位上书写不平凡的青春华章。”李海龙说。

“总书记的寄语温暖人心、催人奋进。”北京京东远升科技有限公司职工栾玉帅是一名快递小哥，每天穿梭在大街小巷，把包裹送到千家万户。“我要坚守初心，用小包裹传递温暖，不断提升服务水平，做‘最后一公里’的守护者。”栾玉帅说。

中国农业大学曲周科技小院团队成员、中国农业大学2024级研究生方晓宇说：“总书记的寄语充分体现了对广大青年的殷切期待，我们要将实验室的科研成果转化为田间地头的生产力，把论文写在祖国大地上，让青春在服务‘三农’的实践中绽放绚丽之花。”

《 人民日报 》（ 2025年05月05日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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