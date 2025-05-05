长线游、县域游、主题游等持续升温

本报记者 王 珂 刘军国

“五一”假期，文旅市场持续升温。文化和旅游部发布的信息显示，各地推出丰富多彩的旅游产品，加强文旅融合和科技赋能，努力提升管理水平和服务品质。出游平台数据显示，长线游预订爆发式增长，县域旅游持续火热，乡村、露营、美食等主题游需求旺盛，各类产品“多点开花”。

消费热度高涨

在浙江海宁市盐官潮乐之城，游客享受文化之旅，音浪派对、城墙音乐LIVE轮番上演。“在这么有历史感的地方听流行音乐，有种穿越时空的奇妙感觉。”来自宁波的游客许佳颖说。数据显示，“五一”假期盐官古城内客房预订量接近满房。

美团旅行发布的数据显示，“五一”假期，文旅消费热度持续攀升，假期首日由异地游客贡献的景区门票交易额同比增长15%左右。携程数据显示，假期首日，国内游保持较高热度，国内景区门票预订量同比增长近两成。

观漫展，看老电影……“五一”假期，第三届翙岗动漫艺术季在浙江桐庐县凤川街道翙岗村举办，日均接待游客近万人次。桐庐将传统民俗、历史文化与现代旅游需求相结合，打造一系列特色文旅活动与项目。

入境游保持高位增长势头。携程数据显示，假期首日，入境游订单量同比上涨141%。

行程推荐、路线规划、实时翻译、景区讲解……人工智能等新技术蓬勃发展，给旅途带来新体验。“我在网上看到一张漂亮的中国风景图片，但不知道具体是哪个地方，使用APP的拍照识别功能，很快就精准定位到了成都黄龙溪古镇。”美国游客肯琪说，AI还提供了个性化旅游信息与规划建议，遇到看不懂的中文菜单，用手机一拍就能翻译，游览景点时可以通过拍照识别，更好感受中国传统文化。

文化体验更丰富

“五一”假期，不少游客选择和带薪休假“拼假”的方式，进行长线远途旅游。携程数据显示，相较清明节假期，“五一”游客出行距离呈现显著延伸的特点，假期首日跨市旅游订单的占比达到90%。

文化和旅游深度融合。5月3日，在山东济宁市任城区汉园，“书法博士运河创作基地”揭牌，同日在济宁市艺术剧院举办的“文脉赓续·全国百名书法博士作品展”，吸引众多书法爱好者前来参观。展览深度挖掘济宁河道总督署、竹竿巷等历史遗存，丰富文化和旅游体验。

县域乡村游热度攀升。在浙江杭州市淳安县，千岛湖景区凭借其良好生态景观与休闲旅游项目，成为长三角地区家庭游、亲子游的热门打卡地，游客在此充分享受悠闲时光。

携程数据显示，假期首日，县域旅游订单同比增长近两成，乡村游订单增长超40%。美团旅行数据显示，截至5月1日，“五一”假期县域高星酒店预订量同比增长40%，增速明显快于整体水平。

各地充分利用非遗资源，开发出多种形式的旅游产品。在甘肃兰州市，国家级非物质文化遗产兰州太平鼓火热表演，鼓手们击鼓腾跃、节奏铿锵，吸引了众多游客驻足观看。在安徽黄山市，当地将徽派古建与非遗鱼灯相互融合，数十盏色彩艳丽的鱼灯在青石板巷与水系之间流转游弋。在旅行中感受和体验非遗的魅力，成为不少人的选择。

沉浸式旅游受青睐

沉浸式旅游成为这个假期的新热点。5月1日，“醉游长歌·寻梦绍兴水上游”在浙江绍兴市越城区启航，游线依托古运河深厚的历史文化，推出沉浸式光影科技与文化实景演绎。据了解，“五一”假期该游线吸引了大量游客，部分时段预约紧张，当地增开班次为游客提供更好体验。

“五一”假期，浙江临海市台州府城文化旅游区迎来客流高峰。在台州府城城墙，光影秀运用增强现实等技术，将古城墙化为动态历史画卷，再现历史场景。国网台州供电公司优化供电方案，加强巡视频次，保障光影设备稳定运行。

面对出游高峰，各地优化管理手段，推出惠民举措，提升游客体验。

据了解，多地景区结合实际情况，延长开放时间，增加夜场活动。“五一”假期，湖南博物院每天延长开放时间至晚上8点，每日增加预约名额5000人。陕西省秦始皇帝陵博物院景区也开放了夜场，每天增加了1.5万张门票。

中国旅游研究院院长戴斌说，“五一”假期大部分地区天气宜人，人们的出游意愿高涨。从出游距离上看，多数游客选择了中远程旅游，部分游客在假期二次、三次出游，旅游市场呈现繁荣发展的特点。

《 人民日报 》（ 2025年05月05日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)

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