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免签政策持续优化

中国游释放更大吸引力

本报记者  张天培
2025年05月05日05:44 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月2日，享受东盟国家旅游团入境云南西双版纳免签政策的43名老挝籍游客，只用了不到15分钟，便顺利从云南磨憨铁路口岸通关入境。

　　当晚，拉塞·昌塞在澜沧江畔架起三脚架，开始了入境中国的第一条视频创作；在雨林深处的傣家竹楼中，卡玛翁·苏尼萨体验了傣医药浴，“在这里，我学会了辨识数十种药用植物。”

　　随着240小时过境免签、区域性入境免签等一系列免签政策的持续优化，今年“五一”假期，“China Travel”（中国游）持续火爆，越来越多的旅客来到中国、感受中国、爱上中国。

　　5月1日下午，福州长乐国际机场入境大厅里，美国籍旅客马吉德在边检民警引导下，顺利拿到240小时临时入境许可：“通关速度快、服务好！”

　　这是实施240小时过境免签政策后的首个“五一”假期。随着各类免签政策的协同发力，这里日均验放出入境客流量已突破5300人次。

　　去年12月17日，国家移民管理局全面放宽优化过境免签政策，对54国人员实施240小时过境免签，政策适用口岸总数进一步增加，外国旅客可以在允许停留活动区域内跨省域旅行。“一系列免签政策的推出，让外籍游客来到中国不仅停留时间更长，活动区域也大幅拓展。”福州机场边检站执勤四队队长吴建棋介绍，“中国游的吸引力越来越大，越来越多的外国人来中国。”

　　“240小时过境免签，不但时间拉长了，还可以跨区域去更多城市，更灵活地安排行程。”马吉德此次除了体验福建文化与美食，还计划去杭州西湖转转。

　　“五一”假期，“港澳游+经珠入境广东游”成为东南亚国家游客的热门旅游路线。在港澳地区，符合条件的外国人报名参加旅游团，即可享受在广东省9个城市及汕头地区停留144个小时的免签政策。

　　5月1日7点左右，一个从澳门方向准备入境的东南亚旅行团，来到拱北口岸入境旅检大厅，等待查验通关。“来中国好多次了。”来自菲律宾的阿耶分享了她的旅程体验，“中国朋友非常友好，每次入境感觉很舒适。”

　　“他们此次中国之旅行程满满。”导游罗女士在这条“港澳游+经珠入境广东游”线上跑了20年，在她看来，这条旅游路线愈加完善，旅客体验感越来越好。

　　马来西亚华人林先生带着家人时隔15年回到中国。“中国的免签政策很方便。”从马来西亚坐飞机到香港，再从香港坐巴士到珠海，在他眼里，“China Travel”不仅是观光旅游，更是文化寻根之旅：“专门带小孩回老家看看，毕竟根就在这里。”

　　自2024年11月8日中国对韩国试行入境免签政策以来，越来越多韩国人来中国旅游、商务考察、探亲访友。

　　小长假第三天，烟台港国际客运站内，“海蓝鲸”国际客滚船缓缓靠岸。得益于中国对韩国持普通护照人员试行的30天入境免签政策，韩国旅客申东旼从韩国仁川打“船的”来到中国。“从下船到通关完成，只花了喝杯咖啡的时间。”申东旼除了考察新项目，还计划在烟台游览，“这次入境，出示护照后，边检民警很快就办理好了手续。”

　　在入境大厅，旅客络绎不绝，现场秩序井然：验证台上民警有条不紊地为旅客办理入境手续，7条人工通道、5条“e-channel”快捷通道全时开放，边检民警在通道间穿梭引导。“免签政策也为两国间的商务合作带来新机遇。”申东旼说。

　　据国家移民管理局预测，今年“五一”假期全国口岸日均出入境人员将达215万人次，较去年同期增长27%。“下一步，国家移民管理局将推出更多、更有效的入出境、停居留政策，实施更多便利出入境人员顺畅通关的新举措，让中外人员交流交往更加便利顺畅，更好地促进中国与世界‘双向奔赴’。”国家移民管理局政策法规司司长林勇胜说。

　　《 人民日报 》（ 2025年05月05日 04 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)
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