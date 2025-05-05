原标题：乐购湖北 潮玩七色花 等你来打卡

三月看樱花

四月看杜鹃

五月来湖北

潮玩七色花

什么是“七色花”？

为什么是“七色花”？

让我们把时间拨回上世纪90年代。那时，武商、武汉中百、武汉中商、汉商集团、六渡桥百货并称为武汉商业上市公司的“五朵金花”，代表着湖北消费的潮流最前沿，如今，这股潮流之风，再次吹到湖北，在大健康、新文旅、泛娱乐、智能化等领域，掀起新的消费热潮。

无论您是想来一场美食盛宴，赴一场花海之约，或是想感受未来科技，打卡传世楚韵，畅享焕新升级……在湖北，您的每一个消费心愿，都能被满足。正如童话故事里的“七色花”，每一片花瓣都能实现一个愿望！

遵循“以新需求牵引新供给、以新供给创造新需求”的双重逻辑，今天湖北省商务厅正式启动“乐购湖北 潮玩七色花”活动，希望创造更多消费新场景，满足大家对美好生活的向往。长江云新闻也在今天发起投票活动，欢迎通过长江云新闻APP参与投票，选出你心目中最美的“七色花”！来吧，给你最爱的潮玩宝藏地打call！

红色烟火：舌尖上的美食

来湖北，怎么少得了美食？

今年3月，“中华美食荟”首次走进中部、落地湖北，活动重磅发布的“十大必点楚菜”“十大必吃楚点”“十大必打卡荆楚美食街” 三大榜单，不仅是湖北美食的精华凝练，更成为海内外游客探索荆楚风味的美食消费指南。

“五一”期间，武汉启动2025武汉小龙虾消费季，肥肥虾庄、靓靓蒸虾、巴厘龙虾、一棠龙虾、虾皇等美食品牌，将推出诚意满满的美食盛宴和特色龙虾节、嘉年华活动；各大平台也将同步上线美团“美妙小龙虾季”、饿了么“龙虾季e点心意”、周黑鸭“来武汉·聚一虾”直播等优惠活动。

十堰联动城区20余家特色餐饮企业发放235万元代金券，房县西关印象、竹溪武陵不夜城、郧西老北街等特色街区举办“地域美食品鉴周 ”活动；

仙桃武商里举行潮食嗨吃节，50+美食品牌集中开业送福利，消费满额赠10元无门槛美食券；同步推出美食挑战赛、整点抽奖、魔术表演等活动。

粉色浪漫：甜蜜的相聚时光

这个“五一”，原来湖北这么浪漫？

“五一”期间，武汉11场“青春市集”邀你来玩 。武昌万象城将来自东京、大阪的咖啡全部带到了现场，还有白沙天街落日派对、江汉路“心动”市集等，在这个五一，和心爱的TA，来一场甜蜜约会吧。

在宜昌，“金猇八点半 青春不散场”幸福婚恋消费季活动将在“五一”期间举办，并同步开展线下探店打卡、猇亭区餐饮消费券投放等系列促消费活动，全力提升猇亭“甜蜜经济”消费规模。

在荆州沙市码头文创园，《绿野踪奇境历险记》《卖货郎》《国潮杂耍》三大获奖剧目，湖北首演的蒸汽朋克巡游偶剧与沉浸式国潮互动剧搭配主题巡游，结合戏剧快闪与艺术市集，全天候推出戏剧生活场。

金色国潮：当国潮与现代相碰撞

这个“五一”假期，国潮与现代相碰撞，又将在湖北产生怎样的火花呢？

在红安，“一梦千年·红安十二时辰”汉服沉浸式游园会将在“五一”期间正式开启，沉浸式体验汉服文化，购物消费、情景演绎，互动打卡……玩法超多！

“五一”假期，黄鹤楼将举办霓裳国潮巡游、国风表演、“五一”定制楼体秀花絮、烟火国潮市集等四大主题活动，打造“可游、可赏、可玩、可晒”的沉浸式国潮夜游盛宴。

绿色焕新：美好生活 从新开始

在湖北买一辆新能源汽车，能有多优惠呢？如果你是以旧换新购置新车，新能源乘用车将分档给予9千元、1.2万元和1.5万元补贴。而在湖北购买绿色家电，消费者最高能享受20%的政府补贴优惠。叠加上各大家电品牌和门店的额外优惠，折扣力度超过30%。

在黄冈遗爱湖清风广场，现场超过30台车辆参展，让你实现一站式看车、选车、试车、购车服务；

孝感在“五一”期间将整合全县115家家电家居、数码3C、汽车、电动车等企业联合开展以旧换新活动。

天门将举行“车行楚天”消费季暨2025年荆楚购·五一新能源汽车展销会。

蓝色科技：科技消费“飞入寻常百姓家”

这个假期，各种科技新玩法等你来体验。

在武汉天地壹方，可以借助VR感受《消失的法老》的魅力、 去元宇宙体验乐园《重启·山海经》……用不一样的方式打开消费新场景。

在宜都，“五一”期间将举办机器人巡游活动，具有科技感、互动性、未来美学的春晚同款机器人，现代舞者与机器人镜像共舞、机器人空翻特技，障碍竞速表演、全天候萌系巡游。

橙色活力：用动感唤醒城市消费活力

这个“五一”，动不停！

在武汉，“五一”期间张韶涵、毛不易、老狼轮番开唱，太空奇缘音乐节、汽水音乐节燃爆武汉夏夜！

在孝感，“五一”期间王者荣耀争霸赛将在这里开赛，孝感吾悦广场、银泰百货、保丽广场等大型商业综合体以王者荣耀赛事引流，开展王者荣耀争霸赛、王者荣耀专属主题空间打卡活动，打造“电竞+购物”新场景，百货零售、餐饮商户推出折扣套餐；

“筝来电趣江南”宜昌首届风筝艺术节也将在这个“五一”期间举办。活动涵盖5大系列活动，分别为开幕仪式、风筝时装巡游、爱的箴言、春日萌宠大赛、解压运动会，通过不同主题活动开张，感受春日江南的浪漫。

紫色夜经济：越夜越美丽的24小时消费

湖北夜间消费占全天比重达58%。这个“五一”，湖北有哪些期待的夜消费？

在十堰，“五一”期间武陵不夜城暨竹溪东门老街开街。武陵不夜以听戏曲、品美食、逛集市、观水秀体验酣畅淋漓的国粹百戏；东门老街也将以全新之姿，华丽蜕变。

“夜来襄”，不打烊！“五一”期间，夜经济襄阳北街潮玩秘境即将揭晓，在这里，襄阳千年饮食密码与非遗绝技皆化作可触可感的潮玩好物。

从市井烟火到赛博未来，湖北的“七色花”消费矩阵印证了一个商业真理：真正的消费升级不是价格战，而是场景革命。当小龙虾遇见区块链溯源，当黄鹤楼嫁接AR技术，当Z世代在百年老宅玩剧本杀——这些看似魔幻的组合，恰恰构成了新消费时代的核心密码：文化自信为根，场景创新为翼，数字技术为脉。在这片曾孕育出曾侯乙编钟的土地上，一场更宏大的消费交响乐正在奏响。

(责编：崔元苑、李源)

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