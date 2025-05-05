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快递物流畅通高效

张 毅 乔文汇
2025年05月05日08:35 | 来源：经济日报
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原标题：快递物流畅通高效

今年以来，我国快递市场活跃，加快促进产业升级、拉动生产消费，为畅通经济循环作出了重要贡献。“五一”假期期间，记者走访看到，各地全力“备战”，保障快递物流畅通无阻。

“五一”假期首日，海南五八到家货运服务有限公司（快狗打车）陕西分公司货车司机任效峰早上6点多便起床，驾驶着自己的中型面包车，开启线上“接单模式”，他这次的目标是冲击公司“五一单王”。

“‘五一’是劳动者的节日，也是货物运输高峰。为满足货运需求，提升服务质量，我们平台在西安面向司机群体开展庆‘五一’劳动竞赛活动。”快狗打车陕西分公司工会主席曹艳妮说。

“对5天假期完单量在前40名的专职司机，给予‘敬业奖’鼓励，发放200元充电卡。”“根据单量、服务质量等综合考核，评选劳动竞赛一等奖5名，奖励价值500元充电卡并返还5月平台抽佣”。“竞赛期间总分进入前三名的司机，将推荐作为陕西代表，直接进入货拉拉‘平凡之光’魅力司机评选活动。”……“五一”期间，滴滴送货陕西分公司、货拉拉西安分公司等也纷纷出台劳动竞赛及奖励方案，鼓励货车司机在这个特殊的节日，展现劳动精神。

5月1日晚，位于西安灞桥区的西安传化丝路公路港物流园区内灯火通明。晚上是物流运输车辆抵达的高峰时段，入口处车辆来来往往，叉车和装卸工穿梭其中，忙着卸货。

该物流园区汇集了物流金融数据中心、城市分拨中心、零担专线库、仓储、电商大楼及一系列配套服务设施，通过高效整合城市物流经营资源，依托公路运输网络，构建信息化、网络化的多功能公共运营平台，助力企业降低综合物流成本30%至40%，在“五一”期间效果尤为显著。

西安市道路货物运输行业协会会长马海腾表示，西安作为全国首个不靠海不沿江的“4枢纽+1基地”综合物流枢纽城市，近年来吸引各线上货运平台企业在此聚集，构建起了立体式的区域运输小循环体系。

从粤港澳大湾区到丝绸之路经济带核心区，从广东到新疆，在“五一”假期，“粤新快线”铁空联运货运班列车轮滚滚，拓宽了国际贸易物流通道。

5月3日凌晨3:09，一列“粤新快线”铁空联运货运班列抵达乌鲁木齐三坪站。早上6点左右，记者在现场看到，叉车往来穿梭，将货物从班列转运到汽车上。“班列上的货物将被接驳运输到乌鲁木齐天山国际机场，再通过航空物流运至欧洲。”乌鲁木齐铁路物流中心三坪营业部党支部书记谭潇怡说，今年4月21日，乌鲁木齐三坪站迎来首列“粤新快线”铁空联运货运班列，至今已到达4列，此后将实现常态化运行。

中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司95306货运物流服务中心副主任刘洋告诉记者，这一运输方式在国内段以铁路方式运输，通过“铁公机”接力出境，发挥了铁路运输在运量和成本方面的优势以及航空运输在时效和覆盖面方面的优势，构建起“广州货、乌鲁木齐转、欧洲达”的跨境立体物流网络，跑出了国际货物运输“加速度”，可使货物运输效率提升15%以上。

此外，这一运输方式还可有效发挥乌鲁木齐天山国际机场作为向西开放重要空中门户的优势。新疆机场（集团）有限责任公司党委书记、董事长陶润文说，新疆机场集团目前运营着31条通达欧洲、中亚的全货机航线。未来将以“粤新快线”为基础，完善铁空联运“一单制”模式，打造具有国际竞争力的“新亚欧铁空联运品牌”，让“粤新快线”成为连接18个国家、覆盖30亿人口的物流纽带。

新疆铁路部门以开行“粤新快线”铁空联运货运班列为契机，将进一步挖掘运输资源，拓展开行乌鲁木齐至广州返程班列，持续降低物流综合成本，助力外贸企业开拓国际市场。

(责编：杨曦、李楠桦)
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