黄鑫

原标题：以人工智能激活产业新增长

与大模型对话，生成一件大师风格画作；依托人工智能技术规划路线，具身智能机器人可精准识别和抓取零部件……日前举办的第八届数字中国建设峰会集中展示了多项新技术新成果，生动展现了数字经济的澎湃活力，而人工智能技术在其中扮演着激活产业新增长的关键角色。

数字经济已成为推动全球经济增长的重要引擎。近年来，数字经济发展速度之快、渗透范围之广、影响程度之深前所未有，是重组全球要素资源、重塑全球经济结构、重构全球竞争格局的关键力量。中国数字经济规模持续扩大，去年数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达10%左右，数字消费新业态新热点持续涌现。一方面，5G、人工智能、大数据等前沿技术创新突破，数字产业增长强劲；另一方面，产业数字化转型加速，数字经济与实体经济深度融合，推动我国经济高质量发展。

人工智能是数字经济的核心驱动力。人工智能为数字经济提供技术支撑与创新动能，加速数字产业化与产业数字化进程；数字经济则为人工智能提供海量数据、应用场景与发展土壤。二者相互依存、协同共进，共同推动技术创新与产业变革。国产人工智能崛起正为全球贡献中国智慧。去年，全球新公开生成式人工智能专利4.5万件，我国占比达61.5%。我国大模型技术不断迭代升级，性能和应用水平逐步提升，在自然语言处理、图像识别、智能推荐等诸多领域得到广泛应用，为各行业智能化转型提供有力支撑。

“人工智能+”正通过新技术催生新质生产力。今年《政府工作报告》提出，持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用。强调“人工智能+”，核心在于人工智能具备典型通用技术特征，与各领域结合时，能突破传统发展瓶颈，以智能算法、数据分析等方式优化流程、提升效率，催生新模式、新业态。我国已形成了覆盖基础层、框架层、模型层、应用层的完整人工智能产业体系，产业生态持续优化，具备深入赋能的基础。

人工智能与产业融合是激活产业新增长的关键路径。当前，一些传统产业面临效率低下、创新不足、资源配置不合理等问题，而人工智能通过数据驱动、算法迭代和算力支撑，能够对产业进行重构。从生产端看，人工智能技术优化资源配置，能提升生产效率和产品质量；从管理端看，智能决策系统可增强企业对市场变化的响应能力；从服务端看，个性化推荐、精准营销将大幅提升用户体验和企业竞争力。更难得的是，人工智能与产业融合打破了行业边界，拓展了产业发展空间。

发展“人工智能+”，需在创新与规范间寻找平衡。数据是发展人工智能的核心底座之一，破除“数据孤岛”，实现高质量数据更大范围、更高效率、更加有序流通固然重要，但也要注意数据安全与隐私保护，避免数据泄露、滥用等问题。此外，人工智能技术并非万能，更不能“为了AI而AI”，盲目追求算法精度，忽视实体经济真实需求，甚至由此带来重复建设、算力浪费等问题。

站在数字中国建设新十年的起点，人工智能还将带来更多可能。发展人工智能，既要加快创新步伐，也应尊重产业规律。聚焦关键领域，以创新突破拓宽技术应用边界；贴合实际需求，以场景驱动融合、以需求牵引创新，实现人工智能与产业发展的双向赋能，让技术红利真正转化为产业高质量发展的持久动能。

(责编：杨曦、李楠桦)

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