郁进东

原标题：智慧农业探新路

近日，宁波海曙区章水镇李家坑村农田上空，一架装载AI大脑的无人机盘旋升起，均匀施肥，并及时将数据反馈至后台。

当天，一张由AI产生的“智农历”也在李家坑村发布，为四明山区域量身定制种植方案，让农时更为精准。记者在现场看到，“智农历”描述了二十四节气在平均海拔500米以上的四明山典型表现。比如，惊蛰时节，四明山气温依旧较低，山区阴面尚有积雪，这个时候适合种植芋艿等本地特色农产品。

从宁波市区到李家坑村，需要两个多小时车程。山路崎岖，成为小山村融入城市的最大障碍。小山村里特产多，由于特殊的气候条件，农产品品质更加优异，但由于交通不便，农特产卖不出好价钱。

海曙区章水镇镇长张民杰说：“今年中央一号文件提出，支持发展智慧农业，拓展人工智能、大数据、低空经济等技术应用场景，这让我们找到了新的发展思路。”

今年以来，李家坑村正在部署一套“神器”——田间智慧农业系统：实现农业种植方式变革。田间部署了多模态传感器矩阵，通过AI算法，能够实时监测土壤湿度、养分含量以及作物生长状态，并根据传感器收集的数据自动调节灌溉量和施肥比例。“何时种，怎么种，现在听大模型的。”李家坑村党支部书记李行伟说。

李家坑村还尝试通过AI短视频制作与脚本撰写，进行一场农副产品大营销。在现场，李家坑村村主任助理董磊开始了尝试，他用DeepSeek生成芋艿生长全周期视频脚本，AI软件自动匹配卡通小娃娃形象。“我们要求村干部要带头示范，带动村民数字技能培训计划。”李行伟说。

“通过AI制作视频，让从业门槛大大降低，每个人都有机会制作视频并发布到社交媒体进行营销。”宁波本地网红运营专家西门町表示。

目前，李家坑村已启动“整村场景开放计划”，未来将重点探索构建AI+农事教育研学体系。这场运用AR技术的数字化农事实验，正在四明山深处书写智慧农业的新范式。

(责编：杨曦、李楠桦)

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