夏先清 杨子佩

原标题：良技良法促田管

立夏已至，在河南省焦作市武陟县北郭乡岳马蓬村保红农业专业合作社的高标准农田里，记者看到半自动伸缩式喷灌设备正向麦田喷洒出均匀的水珠，为绿油油的麦苗送去“及时雨”。

“这种设备最大的优点是使用时通过水压将喷头升到地上所需高度，浇完可以伸缩到地下50厘米，不影响地面机械化耕作。”看着正在作业的喷灌设备，合作社负责人岳保红显得很轻松。

据了解，该合作社成立于2013年，现流转土地1000余亩。2020年，在武陟县农业农村局的扶持下，合作社投资150余万元将土地全部改造成高标准农田，并配备了一整套灌溉设备。“过去一天只能浇3亩地，现在使用半自动伸缩式喷灌设备，能省将近一半水，3天就可以浇一遍，大大节省了劳动力。”岳保红说。

武陟县嘉应观镇二铺营村种粮大户张国联也用上了农业“黑科技”。这几天，利用3台卷盘式喷灌机，他的960亩麦田只用4天时间就浇了一遍水。

“原来浇1亩地用80立方米水，现在只用50多立方米，而且比人工浇地快4倍，光人工支出就能省下几千元，而且浇得更匀、更透。”张国联告诉记者，这种喷灌机只要一个人就可以操作，还可以精准控制喷水量和灌溉范围。

针对当前小麦苗情长势和气候特点，武陟县以“控旺长、防干旱、防病虫草害”为重点，通过发放麦田管理技术明白卡、对种粮大户等开展线上线下培训等形式，积极引导农民开展以浇水、除草以及“一喷三防”为重点的麦田中后期管理。同时，武陟县积极推动农业科技创新，不断加大对农业机械化的支持力度，鼓励种粮大户和合作社、家庭农场等新型经营主体广泛采用新技术、新设备，大幅提升了作业与管理效率。

“下一步，我们在重点做好重大病虫预测预报的同时，继续指导农户科学管理，为夏粮丰产丰收奠定坚实基础。”武陟县农业农村局局长宋治环表示。

(责编：杨曦、李楠桦)

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