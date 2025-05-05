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守护黄河岸线生态美

吴 浩
2025年05月05日08:42 | 来源：经济日报
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原标题：守护黄河岸线生态美

随着天气转暖，内蒙古自治区包头市土默特右旗（以下简称“土右旗”）黄河湿地再次迎来大批候鸟，天鹅、赤麻鸭、灰鹤等国家级、自治区级重点保护鸟类纷纷在此停歇。这些候鸟或在水面上自在游弋，或在空中翱翔，俨然一幅人与自然和谐共生的美丽画卷。

“今年过境的候鸟数量众多、停留之久，较往年罕见。过境、停留的候鸟种类达40余种，数量近3万只。”土右旗林草局管护中心负责人王海平告诉记者，每年的春秋两季，大量候鸟飞经土右旗。土右旗黄河湿地是这些候鸟迁徙路上的重要栖息地和中转站。

土右旗黄河过境段全长108公里，流域面积2656平方公里。近年来，土右旗高度重视黄河湿地的生态保护工作，不断加大资金投入，全方位推进湿地生态系统的修复与建设。今年，土右旗将投资749.8万元实施“三北”工程林草湿荒一体化保护修复项目，对50公里岸线进行维护，包括边坡修复、引水渠开挖、鸟类监测平台建设等，进一步巩固生态基底。

“从水质治理到植被恢复，从生态廊道打造到生物多样性保护，扎实推进每项工作，生态环境得到极大改善。水草丰茂、鱼虾富集的水域不仅为候鸟提供了丰富的食物资源，更为它们营造了安全、适宜的栖息环境。”土右旗林草局湿地自然保护和野生动植物保护管理股负责人李鑫说。

为了给候鸟创造一个安全、舒适的栖息环境，土右旗还建立了“河湖长+警长”工作机制，统筹推进集执法、管理、服务于一体的生态警务模式，深入推进黄河流域生态保护工作。在候鸟南下北归的关键时节，土右旗会增加警力、加密沿河巡逻频次，严密观察候鸟休憩情况。同时，对于掉队、受伤的候鸟也会及时展开救助。130名生态警长活跃在黄河沿岸，用心守护着黄河流域的生态安全。

生态环境的改善不仅吸引了众多候鸟，也吸引了不少鸟类爱好者和摄影爱好者前来观赏拍摄。“近些年沿黄生态环境变得越来越好，候鸟来得也越来越多，村民们的候鸟保护意识也在不断增强。今年村里还办起了候鸟主题摄影展，展现生态家园之美，提升村民幸福感获得感。”土右旗明沙淖乡西杨家圪堵村党支部书记王永强说。

为了推进黄河生态保护，今年3月份，土右旗还发布了《关于黄河土右旗段河道禁止（限制）种植高秆作物以及暂停建设活动的通告》，明确严禁种植高秆作物、严禁各类涉河活动，并呼吁广大群众严格遵守通告内容，不在禁限种滩区内违规种植高秆作物，合理使用农药等，不新建或堆放各类构筑物，不在黄河河道弃置建筑垃圾、生活垃圾等，齐心协力共同保护黄河母亲河。

土默特右旗委书记苗林旺表示，土右旗牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念，自觉担负起筑牢祖国北方重要生态安全屏障政治责任，不断厚植绿色发展新优势。持续对辖区内所有河道、小微水体等水域进行全面排查整治，改善水生态环境，推动黄河土右旗段生态保护和高质量发展，共同营造人与自然和谐相处的美丽家园。

(责编：杨曦、李楠桦)
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