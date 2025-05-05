本报记者 訾谦

原标题：这些重大工程建设加速推进

“五一”假期，许多人尽情享受悠闲假日时光——或与亲友相聚，或漫步山水之间。在祖国各地的交通运输重大工程施工现场，无数建设者依然坚守岗位，他们挥汗如雨、争分夺秒，全力以赴推进项目建设，用辛勤付出保障工程优质高效推进。

在河南许昌，随着摊铺机上最后一车水稳粒料平稳摊开，许昌绕城高速公路三标路面基层摊铺工程于5月2日全面完成。“五一”假期，该工程1000多名建设者坚守岗位，为早日建成绕城高速公路而努力。“今年‘五一’假期期间，我们的建设‘热度’和‘速度’丝毫未减，努力赶在雨季来临之前，把最后的一段底层摊铺加紧做好，确保下阶段按时、高质量地完成路面摊铺任务。”中铁十七局项目经理王玉池表示，在全力推进施工进度的同时，为应对高温天气，项目及时开展了防暑降温、预防中暑及高温诱发疾病等急救知识宣讲，并对工人作息时间进行了调整，避开高温时段作业。

在浙江嘉兴与江苏苏州交界的汾湖隧道内，14.82米的国产超大直径泥水平衡盾构机“红船号”由南向北掘进并完成接收，这标志着新建南通至宁波高速铁路（以下简称“通甬高铁”）全线首条隧道顺利贯通。据介绍，通甬高铁汾湖隧道沿线经过多个生态保护区、水源保护区，环保要求高、安全风险高、施工难度大。对此，“红船号”内部集成了中铁隧道局首席专家、隧道掘进机及智能运维全国重点实验室主任洪开荣团队自主研发的“智能掘进脑”系统。这一“智脑”，让“红船号”实现“参数自决策、操作自执行”的智能掘进，也让隧道建设实现了从“经验驱动”到“数据驱动”的突破。

在云南昆明，“五一”期间的昆明长水国际机场改扩建工程T2航站楼建设现场，数十台塔吊高耸入云，300余名工人穿梭于“钢筋森林”，用勤劳的汗水让这座建筑面积73万平方米的“钢铁巨兽”从图纸跃入现实。据了解，该项目建成后，年旅客吞吐量将达9500万人次、货邮吞吐量100万吨。届时，昆明长水国际机场将形成“四跑道+双航站楼”的格局，并实现与高铁、地铁的无缝衔接。

在广西，西部陆海新通道骨干工程平陆运河的工地上同样塔吊林立、机械轰鸣。“五一”假期，平陆运河全线近20000名建设者坚守岗位，推进平陆运河建设。截至目前，平陆运河已完成投资超530亿元，完成土石方开挖超2.8亿立方米。平陆运河建成后，5000吨级江海直达船可从西江内河港口直通中国沿海港口和东南亚主要港口，并将每年为西部陆海新通道沿线地区节约超52亿元运输费用。

“今年以来，我国交通固定资产投资规模高位运行，一季度完成交通固定资产投资6752亿元。分方式看，铁路、水路投资保持较快增长，同比分别增长5.2%和10.2%。”交通运输部综合规划司副司长金敬东表示，交通运输部将紧扣交通强国战略目标，全力推进交通重大工程项目建设，稳定有效投资规模，提高投资效益，高质量完成“十四五”规划目标任务，为实现“十五五”良好开局打牢基础。

（本报记者 訾谦）

(责编：杨曦、李楠桦)

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