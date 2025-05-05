周慧敏

原标题：中国热带海岛低空旅游“飞”出新天地

当直升机缓缓升空，蔚蓝的大海在脚下铺展开来，热带滨海城市的秀美风光尽收眼底。“五一”假日期间，曾多次来海南度假的四川游客何吉旭第一次在三亚体验了直升机观光，让此次三亚之行有了更精彩的体验。

“在天空上看大海感觉完全不一样，视野更加开阔，景色更美，感觉更特别。”他说。

5月3日，游客在三亚海棠湾直升机观光基地（林阳通航）体验直升机飞行。新华社记者 郭程 摄

从直升机观光、滑翔伞，到跳伞、热气球……如今，来到海南的游客发现，除了椰风海韵、碧海沙滩，海南的天空也同样精彩。

在海南最大的跳伞基地——三亚塔赫跳伞基地，大厅内聚集了来自全国各地的游客，他们或满怀期待等待登机，或跳伞归来兴奋不已，一派热闹景象。

“跳下来那一刻非常紧张，等心情平缓后，看到波光粼粼的大海与蓝天白云，感觉心旷神怡。”内蒙古游客王晓玲说，对她而言，跳伞不仅是一次新奇的体验，更像是打开了新世界的大门。“我喜欢去不同地方体验不同的感觉，这次体验跳伞也是想挑战自己，让自己更加勇敢。”她说。

5月2日，游客在三亚塔赫跳伞基地体验跳伞。新华社记者 郭程 摄

三亚塔赫极限运动俱乐部有限公司总经理张恩铭介绍，基地提供多种跳伞套餐，从固定翼机型到直升机机型等，满足不同游客的需求。今年“五一”期间，跳伞预订十分火爆，日均接待量比平时增长了70%左右。

张恩铭说，低空旅游是一种新兴的旅游业态，可以带给游客独特的高空视角和体验，对年轻群体来说有很大吸引力。2024年基地接待跳伞客人超过1万人次，今年第一季度已经达到6000人次。

作为中国唯一热带岛屿省份，海南每年可供通航飞行天数达300多天，可飞行日和空中游览活动时间位居全国之首，发展低空旅游具有得天独厚的环境优势。

当前，海南低空旅游市场主要以空中游览和低空跳伞为主。记者从海南省发展和改革委员会了解到，2024年海南空中游览和跳伞飞行起降架次分别达20.98万架次、1.49万架次，占全国比重分别为48%和44%，飞行小时数分别为1.12万小时、0.36万小时，占全国比重28%和31%，均位居全国第一。

中国将低空经济连续两年写入政府工作报告，大力推动其发展。低空旅游作为低空经济在旅游领域的创新性应用，为游客带来了全新的旅游体验，为旅游业注入了新的活力，展现出强大的市场潜力。

5月3日，游客在陵水红角岭国际滑翔伞飞行营地体验滑翔伞飞行。新华社记者 郭程 摄

全国多地政府也积极出台政策措施，布局低空旅游项目。2024年7月，《广州市推动低空经济高质量发展若干措施》提出，支持航空运营企业开发低空旅游和航空运动项目；2025年1月，上海首个直通酒店的低空载客航线试飞成功，进一步丰富了城市低空旅游的产品供给。

《海南省低空经济发展三年行动计划（2024-2026年）》提出，拓展低空飞行器旅游观光场景。支持海口、三亚等环岛旅游公路沿线市县，结合驿站布局开通直升机、eVTOL、飞行汽车等低空旅游观光线路，丰富低空旅游的形式和内容。

海南旅游发展研究院院长陈耀表示，未来要在海南环岛旅游公路沿线大力布局低空旅游，以旅游公路为基本骨架，辐射海上航道、低空航线等，开发多维度、立体化、新业态、深体验的产品体系。同时推动利用海南自贸港政策对低空设备展销和交易，进一步吸引低空设备组装、研发和制造，逐步形成海南特色的低空经济产业链。

(责编：杨曦、李楠桦)

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