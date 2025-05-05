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今天全国铁路、公路进入返程高峰 这些路段时段通行压力大

2025年05月05日10:53 | 来源：央视网
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记者从交通运输部了解到，“五一”假期第五天，交通出行保持高位运行，今天(5日)将迎来返程高峰，交通部门多措并举加大出行保障力度。

今天，全国铁路进入返程高峰，预计发送旅客超2000万人次，各地铁路部门精心组织客流疏导。陕西宝鸡东站利用客票系统，提前研判高峰日、关键时段等，根据柱状图编制次日安检、检票、站台、出站等通道开启和人员安排方案，形成客流组织“一日一案”。国铁乌鲁木齐局针对家庭出游增多、老年旅客占比提升的特点，完善预约服务、进站、出站等流程，为不同群体提供多元服务，全力保障“一老一小”出行无忧。国铁武汉局在汉宜铁路、汉十高铁、京广高铁、郑渝高铁等热门线路加开196列客车提升运力。江西南昌西站的网约车候车区进行了升级改造，从原来的200余平方米增加至800余平方米，可同时容纳500人候车，同时还增加了座椅。

国铁南昌局南昌西站值班员 何双：新的这个网约车候车区更加舒适、智能，大家可以通过我身侧的这个LED显示屏，查看到自己网约车的停车位置。

公路方面，今天将迎来返程高峰，中长途返程车流与短途返城车流叠加，预计从下午2点起，各大中城市、火车站、机场周边道路通行压力较大。从去年开始，交通运输部开始在多地进行公路交通基础设施数字化转型升级。在浙江，智慧化应急处置整体解决方案，目前已经在省内沪杭甬、杭宁、杭绍甬等高速公路应用。智慧高速系统，运用视频AI分析进行全天候事件检测，可以精准识别交通异常和灾害灾毁风险。

浙江交通集团绍兴管理中心主任 罗国兴：这套智慧管理系统，主要是基于视频的AI分析，能够在5秒钟之内自动检测到路上的异常事件，自动关联路上的实时路况信息，同时也在30秒之内能够自动生成交通管控策略以及应急预案，形成分段分级的联合的管控措施。

此外，智慧系统还可以通过施救在线平台联动交警、消防、医疗等一路多方，实现“一键推送、同步救援”。重大事件发生时，系统可根据处置需要将具体位置、现场照片、推荐路线等一键推送给协同单位，各方同步救援进展，最大限度地提升应急处置效率。事件报警信息触达各方的间隔时间不高于30秒，救援到场时间缩短14.7%。

(责编：杨曦、李楠桦)
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