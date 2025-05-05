五一假期，淘宝与饿了么携手补贴消费者，掀起外卖消费热潮。4月30日，淘宝 “小时达” 正式升级为 “淘宝闪购”，在50多个城市先行上线，因市场反响热烈，于5月2日提前4天全量上线。全国用户均可通过淘宝内的“闪购”入口领取大额红包点外卖，物流配送由饿了么重点保障。

饿了么数据显示，淘宝闪购全量上线后带动饿了么全国范围物流订单数量激增。在全量上线后的48小时内，已有包括南宁、贵阳、中山、莆田、三亚在内的13座城市单日物流订单数量突破历史峰值。

此次饿了么全国奶茶、冰粉、饮料冰品、咖啡等多品类外卖订单量均年同比增长超过100%。“有些城市单量是日常的几倍。”饿了么相关负责人表示，“每个订单背后都是用户的信任，我们和生态伙伴、蓝骑士都带着兴奋和骄傲，全力为商家和用户做好配送保障。”

(责编：崔元苑、李源)

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