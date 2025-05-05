新华社北京5月5日电（记者王立彬）今年一季度，全国海洋水产品产量同比增长4.5%，我国“蓝色粮仓”建设持续推进。

自然资源部发布2025年一季度海洋经济发展数据显示，我国海洋食物、水资源供给基础进一步夯实，“蓝色粮仓”建设持续推进。据初步核算，一季度全国海洋水产品产量同比增长4.5%，其中海水养殖产量同比增长5.7%，海水养殖稳产保供作用持续显现。

我国海洋渔业向深远海有序拓展，深远海养殖工船“湛江湾1号”在江苏南通下水，风渔融合深远海网箱养殖平台“伏羲一号”完成中国船级社入级检验；自主研发的万吨级南极磷虾船“福远渔9199”号从福建启航前往南极开展作业。

据介绍，我国南极秦岭站海水淡化项目取得积极进展，海水加热、海水预处理以及产水净化系统等整体工程完成超80%，进一步保障了极地科学考察站的生活和科研用水。

(责编：宋心蕊、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经