我国“蓝色粮仓”建设持续推进
2025年05月05日11:13 | 来源：新华网
小字号
新华社北京5月5日电（记者王立彬）今年一季度，全国海洋水产品产量同比增长4.5%，我国“蓝色粮仓”建设持续推进。
自然资源部发布2025年一季度海洋经济发展数据显示，我国海洋食物、水资源供给基础进一步夯实，“蓝色粮仓”建设持续推进。据初步核算，一季度全国海洋水产品产量同比增长4.5%，其中海水养殖产量同比增长5.7%，海水养殖稳产保供作用持续显现。
我国海洋渔业向深远海有序拓展，深远海养殖工船“湛江湾1号”在江苏南通下水，风渔融合深远海网箱养殖平台“伏羲一号”完成中国船级社入级检验；自主研发的万吨级南极磷虾船“福远渔9199”号从福建启航前往南极开展作业。
据介绍，我国南极秦岭站海水淡化项目取得积极进展，海水加热、海水预处理以及产水净化系统等整体工程完成超80%，进一步保障了极地科学考察站的生活和科研用水。
(责编：宋心蕊、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 大力弘扬工匠精神 他们奋斗的身影熠熠生辉
- “择一事终一生”“偏毫厘不敢安”“千万锤成一器”……在这个“五一”国际劳动节，无数劳动者坚守在平凡的岗位上，怀爱国之心、立报国之志、增强国之能，以匠心推动中国制造向中国创造转变，在新征程上创造新的辉煌。 “千锤百炼”铸就钢铁人生 巡查产线设备，保证生产设备运行良好；跟踪当天2300产线的重点生产品种、工艺执行和操作纪律情况，确保产品达标……5月1日7时30分，全国劳动模范郭鹏准时来到鞍钢集团本钢板材热轧厂2300生产线的岗位上，开始了一天的工作。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开