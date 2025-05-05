铁路“五一”假期运输旅客发送量累计超1亿人次
2025年05月05日18:54 | 来源：新华网
小字号
新华社北京5月5日电（记者樊曦）记者5日从中国国家铁路集团有限公司获悉，5月4日，全国铁路发送旅客1978.6万人次，4月29日“五一”假期运输启动以来至5月4日，全国铁路累计发送旅客1.12亿人次，同比增长10.5%，运输安全平稳有序。
5月5日，铁路返程客流继续攀升，全国铁路预计发送旅客2110万人次，计划加开旅客列车1896列。从铁路12306车票预售情况看，5日热门出发城市主要有北京、广州、成都、上海、西安、武汉、杭州、深圳、郑州、长沙；热门到达城市主要有北京、上海、广州、成都、武汉、深圳、西安、杭州、郑州、长沙；北京往返上海、西安往返成都、沈阳至北京、北京往返呼和浩特、南宁至广州、武汉至上海、太原至北京等热门区间客流较为集中。
各地铁路部门精心组织返程高峰期旅客运输，精准增加运力投放，加强购票、候车、乘车、中转、交通接驳等各环节服务引导，保障旅客平安有序出行。国铁北京局集团公司北京南站增设16条出站闸机通道，提高旅客出站效率；国铁武汉局集团公司武汉站在进站口、站台等处所铺设防滑垫，设置警示标识，引导旅客雨天安全进站乘车；国铁南昌局集团公司厦门站在服务台开设人工改签窗口，让错过列车的旅客在站内即可直接办理改签业务；国铁乌鲁木齐局集团公司加开旅客列车74列，为老幼病残孕重点旅客提供进站引导、行李搬运、优先检票等服务。
(责编：宋心蕊、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 大力弘扬工匠精神 他们奋斗的身影熠熠生辉
- “择一事终一生”“偏毫厘不敢安”“千万锤成一器”……在这个“五一”国际劳动节，无数劳动者坚守在平凡的岗位上，怀爱国之心、立报国之志、增强国之能，以匠心推动中国制造向中国创造转变，在新征程上创造新的辉煌。 “千锤百炼”铸就钢铁人生 巡查产线设备，保证生产设备运行良好；跟踪当天2300产线的重点生产品种、工艺执行和操作纪律情况，确保产品达标……5月1日7时30分，全国劳动模范郭鹏准时来到鞍钢集团本钢板材热轧厂2300生产线的岗位上，开始了一天的工作。…
- 评论
- 关注
推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开