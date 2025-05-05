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繁荣活跃！“五一”假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%

2025年05月05日19:31 | 来源：新华社
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记者5月5日从商务部获悉，2025年“五一”假期，全国消费市场繁荣活跃。据商务部商务大数据监测，假期全国重点零售和餐饮企业销售额同比增长6.3%。

以旧换新备受欢迎。2025年初至5月5日0时，汽车以旧换新补贴申请量突破300万份；消费者购买12大类家电以旧换新产品5516万台，购买手机等数码产品4167万件。

假期前四天，汽车以旧换新补贴申请量超6万份，带动新车销售88亿元；消费者购买12大类家电产品356万台，带动销售119亿元；购买手机等数码产品242万件，带动销售64亿元。

假期期间，商务部重点监测零售企业家电、汽车、通讯器材销售额同比分别增长15.5%、13.7%和10.5%。商务部重点监测电商平台智能家居产品销售额同比增长超20%。

服务消费持续升温，餐饮文旅市场红火。据商务大数据监测，假期全国重点监测餐饮企业销售额同比增长8.7%。

记者：谢希瑶、王雨萧

新华社国内部出品

(责编：宋心蕊、岳弘彬)
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