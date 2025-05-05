新华社北京5月5日电（记者温竞华）记者5日从中国科技馆获悉，“五一”假期期间，各地科技馆以“为创新创造鼓与呼”为主题，推出沉浸式展览、互动实验、创客工坊等丰富多彩的科普活动，助力创新成果从实验室走向大众生活。据初步估计，全国科技馆累计接待游客超300万人次。

其中，河南省全省35座科技馆接待公众超42万人次，开馆数量和服务公众人数均创历史新高；辽宁省科技馆吸引19.02万人次参观打卡，沈阳市外观众占比超九成；新疆科技馆单日最高客流量突破1.4万人次，创下历史新高……科普热潮持续升温，展现全民创新热情和活力。

与此同时，各地科技馆还聚焦“五一”国际劳动节和五四青年节主题，以形式多样的科普活动引发公众深入思考。如，江西省科技馆“我在科技馆当劳模”活动结合医生、农业科研人员等多个职业，让观众在互动项目中体会劳动者和科学家的坚守与创新；重庆科技馆推出“从石斧到AI，看劳动工具如何改变生活”线上科普活动，激发观众对未来劳动工具的奇思妙想；中国科技馆打造《北辰对话》五四青年节特别节目，通过与院士、科技创业青年的对谈，展现当代年轻人对于创新和未来的思考。

据介绍，“五一”假期期间，各地科技馆推出多项举措应对假期客流高峰，有效保障观众安全舒心参观。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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