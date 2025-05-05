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我国南方将有暴雨来袭

2025年05月05日20:31 | 来源：新华网
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新华社北京5月5日电 中央气象台5日预报，7日至9日，我国南方地区将有大范围较强降雨过程，并伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气，局部地区发生山洪、地质灾害、城市暴雨积涝的气象风险较高。

中央气象台预计，西南地区东部、江南、华南大部有大到暴雨，局部地区有大暴雨，主要影响时段为8日白天至夜间。降雨过程伴有强对流天气，以短时强降水为主。

受降雨影响，贵州东南部、广西北部、广东北部、湖南西南部和东部、江西东部和西部、福建西部等局地发生地质灾害的气象风险较高；广西北部、湖南东部、江西东部和西部等局地发生山洪的气象风险较高；广西、湖南、江西局地发生城市暴雨积涝的气象风险较高。

气象专家提醒，此次较强降雨过程影响范围广，局地降雨强度大，伴有强对流天气，容易引发次生灾害，公众需密切关注当地最新的天气预报、预警信息，出行、旅游和进行户外活动时注意安全。

另据中央气象台预报，5日，贵州、江南、华南等地有较强降水；6日，西南地区东部、江南、华南等地将有中到大雨、局地暴雨。

水利部和中国气象局5日18时联合发布蓝色山洪灾害气象预警：预计5日20时至6日20时，四川西部部分地区可能发生山洪灾害（蓝色预警），其他地区也可能因局地短历时强降水引发山洪灾害；自然资源部与中国气象局5日18时联合发布地质灾害气象风险预警：预计5日20时至6日20时，广西北部、贵州东南部等地部分地区发生地质灾害的气象风险较高（黄色预警）。

(责编：杨光宇、胡永秋)
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