5月5日拍摄的第137届广交会第三期现场。新华社记者 黄国保 摄

新华社广州5月5日电（记者丁乐、詹奕嘉）第137届中国进出口商品交易会（广交会）线下展于5月5日在广州闭幕，到会境外采购商人数和现场意向出口成交等多项指标刷新历史纪录。截至5月4日，共有来自219个国家和地区的28.89万名境外采购商到会，较去年春季同期举行的第135届广交会同比增长17.3%；现场意向出口成交254.4亿美元，同比增长3%。

据广交会承办方中国对外贸易中心数据，新兴市场仍是广交会最大客源地，本届广交会共建“一带一路”国家采购商18.75万人、同比增长17.4%，占比达64.9%；金砖国家采购商7.24万人，同比增长24.1%；RCEP成员国采购商6.48万人，同比增长6.9%；欧美采购商5.19万人，同比增长3.4%。

5月5日，采购商在进口展区了解产品信息。新华社记者 黄国保 摄

与此同时，本届广交会共有140家工商机构组团参会，同比增长17.6%；头部跨国采购企业达376家，创历史新高。

本届广交会共建“一带一路”国家成交占比超六成，传统市场成交保持稳定。企业现场展示产品超455万件，其中新产品102万件、绿色低碳产品88万件、智能产品32万件。

广交会创办于1957年，每年春秋两季各举办一届。第137届广交会闭幕后，广交会线上平台继续全年常态化运行。第138届广交会将于10月15日至11月4日在广州分三期举办。

(责编：胡永秋、杨光宇)

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