原标题：AI赋能 共筑生态丨北京电信深化生态合作，驱动首都数智跃迁

4月28日，福建福州，一场关于“未来的对话”在第八届数字中国建设峰会上火热展开。中国电信北京公司（以下简称“北京电信”）以“AI赋能·数智未来——共筑首都高质量发展新生态”为主题，携政、企、研多方代表，聚焦人工智能、大模型、算力、数据要素等前沿技术，在分论坛中掀起了一场关于首都智能化跃迁的“头脑风暴”。

会上，北京市经济和信息化局党组成员、副局长苏国斌，北京市政务服务和数据管理局党组成员、北京市大数据中心主任张琳，中国电信北京公司党委书记、总经理寇凤达分别发表致辞。

多方战略展望，揭开首都数字经济共创密码

苏国斌指出，当前北京正加快数字经济与人工智能深度融合，夯实数字基础设施和智能算力体系。他肯定了中国电信在云网算一体化、大模型创新等方面展现央企担当，助力首都新质生产力发展。未来将聚焦前沿技术，深化与北京电信合作，推动首都数字经济生态优化与智能化升级。

张琳强调，北京正加快推进“一区三中心”战略布局，持续深化数据要素市场化配置改革，下一步将聚焦智慧城市与数据治理，推动数据交易体系建设与政务数据授权运营，提升城市智能化管理水平。未来将深化与北京电信在数据要素流通、智慧城市场景创新等领域合作，携手打造数字经济高质量发展新标杆。

寇凤达表示，北京电信依托“云+网+数+AI+应用”一体化优势，持续推进AI应用落地与数字基础设施建设，助力千行百业数智化转型，构建开放协同的智能生态体系。他强调，未来将加快技术创新与生态布局，深化与政府、企业、科研机构合作，推动AI、算力、数据要素等关键领域发展，助力首都数字经济高质量发展。

共话智算协同与创新，推动产业数智化跃迁

论坛上，来自各行各业的嘉宾，围绕算力布局、技术创新、生态协同、人才发展等主题发表演讲，分享创新实践，助力构建互融共生的数智生态环境。

目前，中国电信在北京正加速布局算力基础设施，体系化搭建算力调度平台、大模型训练平台、智能体开发平台和标准化的数据标注体系。“梳理一套流程，打造一支队伍，完善一批工具”，北京电信AI首席专家孙启仁表示，“我们帮助客户打通大模型落地的‘最后一公里’。”除了建设超大规模高性能智算中心，中国电信还打造了完整的AI能力体系，深度赋能央企战略性高价值场景落地，扩展高质量通用数据集和行业数据集，推进AI能力与终端、场景、行业相融合，加快行业AI落地。

中国信息通信研究院云计算与大数据研究所副所长栗蔚指出，AI云时代下，大模型产业正在经历从“百模大战”的预训练竞赛向云端推理服务效能优化的战略迁移，工程化作为大模型技术实现产业化的必要手段，在训练和推理阶段分别侧重软件工程和应用工程，需实现“硬件、软件、模型、应用+专业服务”五位一体协同，打通全链条价值体系。中国信通院将持续聚焦大模型工程化交付技术服务（AI Cloud MSP）体系建设，助力大模型产业健康发展。

“数字经济时代需要建立人才培养机制，通过共建联合实验室、定向培养计划、项目制实习基地等创新模式，实现‘企业命题、高校解题’的良性互动”，北京邮电大学经济管理学院院长闫强教授如此说道。他还回顾了双方在5G智慧校园、工业互联网安全等领域的全方面合作关系，并强调校企合作在关键技术突破中的核心作用。双方将继续发挥产学研融合优势，助力行业高质量数据集建设与数据标注产业发展。

产学研协同创新，构筑智能生态新高地

北京电信携手产学研多方力量，以系列重磅合作推动人工智能生态体系构建。会上，北京电信与北京邮电大学共建的“行业数据智能标注联合实验室”正式揭牌，该实验室将聚焦高质量数据集建设，攻克多模态数据标注关键技术，为AI大模型训练提供“数据粮仓”。

针对大模型数据集海量、多源、多模态且具高准确性、一致性和时效性要求的特点，联合实验室将构建从采集、存储到加工的全流程治理环节，形成专属工具集与行业标准，并将推动人形机器人、具身智能等领域的数据标注标准化，助力行业数据标准建设。

同期，北京电信携手中电信AI公司揭牌成立“行业应用智能创新研发实验室”，聚焦人工智能技术攻关与成果转化，拓展行业应用新空间。

据介绍，该实验室将实施“产品落地-队伍建设-研发体系”三位一体战略，加速技术向产业端纵深落地。在产品创新方面，继续整合中国电信星辰大模型、星海大数据平台等自研成果，并在技术研发层面重点聚焦多模态大模型、智能体开发等核心技术。

中国信通院云大所副所长栗蔚与中国电信北京公司副总经理孙健代表双方签署合作协议，双方将在推动智能化技术服务体系建设、标准研制等领域深度协同，构建完善的技术服务与生态体系，加速技术创新成果转化。

论坛期间，北京电信展示了在AI、算力、数据要素等领域的相关创新和探索。据介绍，中国电信在北京加快布局“云网智算”技术矩阵，已构建了以“息壤”算力平台、星河AI平台、星辰大模型体系与星海数据智能中台为核心的人工智能服务体系，为千行百业提供数字化转型“工具箱”。

未来，北京电信将坚定履行建设网络强国、科技强国和数字中国，维护网信安全的使命责任，弘扬红色电信精神，联合产学研力量攻关关键领域“卡脖子”技术，以新质生产力赋能千行百业智能化跃迁，驱动首都数智化发展。

(责编：曹淼、李源)

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