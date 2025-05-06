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“五一”假期1089.6万人次出入境

2025年05月06日11:05 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月6日电（记者任沁沁）国家移民管理局6日通报，今年“五一”假期全国边检机关共保障1089.6万人次中外人员出入境，日均217.9万人次，较去年“五一”假期增长28.7%，单日出入境通关最高峰出现在5月3日，达229.7万人次。

　　其中，内地居民出入境577.8万人次，较去年同期增长21.2%；港澳台居民出入境400.3万人次，较去年同期增长37.1%；外国人出入境111.5万人次，较去年同期增长43.1%；入境外国人中，适用免签政策入境38万人次，较去年同期增长72.7%。共计查验出入境交通运输工具45.6万架（艘、列、辆）次，较去年同期增长18.1%。

　　“五一”假期全国口岸出入境安全高效、平稳有序。按照国家移民管理局统一部署，全国边检机关严格落实“两公布一提示”要求，科学预测、及时发布本口岸出入境客流情况，提示广大出入境人员合理安排行程；科学组织勤务，开足查验通道，严格执行中国公民通关排队不超过30分钟措施；密切部门协作联动，稳妥做好高峰期客流疏导和交通配套综合保障，最大程度保障旅客顺畅通关。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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