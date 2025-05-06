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超14.65亿人次！2025年“五一”假期交通出行火热

2025年05月06日12:44 | 来源：新华社
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交通运输部5月6日发布数据显示

今年“五一”假期

全社会跨区域人员流动量超14.65亿人次，具体为146594万人次

全社会跨区域人员流动量持续保持高位运行

记者：叶昊鸣

设计：贾稀荃

新华社国内部出品

(责编：岳弘彬、牛镛)
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