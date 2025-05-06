新华社北京5月6日电（记者周圆、张辛欣）记者6日从工业和信息化部获悉，一季度，我国规模以上互联网和相关服务企业完成互联网业务收入4118亿元，同比增长1.4%。

从地区看，东部地区完成互联网业务收入3676亿元，同比增长2.9%，高于全国增速1.5个百分点，占全国互联网业务收入的89.3%。京津冀地区完成互联网业务收入1251亿元，同比增长7.1%，占全国互联网业务收入的30.4%。

此外，一季度我国规模以上互联网企业研发经费增速加快，共投入研发经费204.5亿元，同比增长4.6%，增速较1至2月份提高1.8个百分点。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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