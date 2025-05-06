原标题：2025年北京新材料大会暨第七届京津冀石墨烯大会即将召开

为促进北京新材料产业高质量发展，助力北京新材料产业赋能北京优势产业和区域产业链融合发展， 2025年5月18日至20日，“2025年北京新材料大会暨第七届京津冀石墨烯大会”将在北京市房山区举办。大会将邀请工业和信息化部、京津冀有关政府部门，干勇、谢建新院士及行业知名专家学者作主旨报告，京津冀有关新材料、绿色能源央企、国企等头部企业、知名高校和科研单位约500人参加会议。大会由北京市经信局、市发改委、市科委中关村管委会、市投促中心、房山区人民政府主办，燕山办事处、北京先进材料产业促进会等单位承办。

本届大会以“新材料——新‘烯’望——新未来”为主题，旨在凝聚北京新材料创新资源、搭建产业链交流合作平台，以推进北京新材料产业突破发展为抓手，更好服务于北京新能源汽车、高端装备、电子信息、生物医用等下游产业的健康发展。本届大会在历届石墨烯大会成功举办的基础上全面升级为涵盖领域更为广泛的新材料大会，从单一材料迈向多维度新材料生态协同发展，以更广维度、更高站位、更强合力，推动北京新材料产业高质量发展。

创新引领，打造“1+4+N”多维度协同平台。

大会设置“1+4+N”活动框架，即1场开幕式，4场分论坛（先进材料产业论坛、新能源汽车产业链论坛、电子信息材料和器件学术论坛、天津分论坛），及企业家见面会、京津冀新材料创新创业大赛等系列活动。论坛聚焦国家新材料战略布局，围绕电子信息材料、新能源汽车材料、人形机器人及低空经济所需新材料等前沿领域展开深度研讨，精准对接北京优势产业需求。大会还设立天津分论坛，形成跨区域、多层次的论坛矩阵，进一步强化京津冀三地联动，为京津冀新材料产业集群化发展提供坚实支撑。

开放共赢，打造引领新材料领域创新发展的风向标。本届大会组织为期3天的新材料展览，共吸引了中国有研科技集团、中国钢研科技集团、中国建材集团、中国矿冶科技集团等在京材料央企，首钢集团、金隅集团、一轻控股等市属国企以及北京航空航天大学、北京化工大学、北京工业大学等在京院校和房山区重点企业共计40余家单位积极参与，集中展示百余项最新研究成果和新材料、新技术、新产品，为企业搭建了科技创新、应用场景合作的行业交流平台，进一步推动了产业链上下游集聚，为产业创新生态注入了新动能，助力新质生产力加速发展。

产业赋能，加速科技成果转化与场景落地。大会围绕京津冀“六链五群”产业协同发展任务，充分发挥北京科技创新优势与津冀产业承载能力，推动新材料在新能源汽车、半导体、高端装备等领域的规模化应用。本次大会不仅吸引了众多在京材料领域央国企、院校，以及北京优势主体广泛参与，会上，还将有一批重大项目、联合实验室集中签约落地，依托良乡大学城科技园创新要素集聚优势，加速科技成果转化和应用场景落地，支撑北京产业链强链补链，推动区域优势产业成链成群，服务协同创新和产业协作，以高质量发展推进京津冀协同发展迈上新台阶。

协同共进，深化区域一体化发展新格局。大会期间，京津冀三地工信部门将联合启动“京津冀先进材料一体化启航仪式”，深化“国家+省市+部门+地方园区”四级协同机制，在产业规划、技术攻关、场景应用等方面形成合力。

大会还将通过企业家座谈见面会、房山区营商环境介绍、新材料基地产业空间参观等环节，全方位展示北京市和房山区营商环境与发展优势，实现招商引资，推动创新要素在区域内高效流动，发挥链群牵引作用，促进产业链、供应链、创新链深度融合。

下一步，北京将重点围绕新材料产业领域重大项目，谋划重点产业协作，持续优化京津冀产业协同生态，聚焦新动能，开创新未来，协同培育新质生产力，共筑北京新材料创新高地，谱写京津冀协同发展新篇章。

(责编：曹淼、李源)

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