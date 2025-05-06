原标题：探路行业调整期，广发信用卡“深水区”攻坚

中国信用卡行业正经历一场步入“深水区”的深刻重构。随着全国信用卡发卡量连续9个季度下降，从巅峰时期8.07亿张至2024年末7.27亿张，逾期半年未偿信贷总额达1239亿元，行业集体步入存量博弈与风险暴露并行的阵痛期。

数据显示，多家信用卡贷款占比普遍大幅滑落，部分区域性银行不良率甚至突破3%。在这场由市场饱和、监管清虚、宏观环境共同催化的行业改革中，几乎无人幸免。转型，成为行业的最强呼声。种种背景之下，广发信用卡的业务步伐与行业趋势高度共振。广发信用卡以“三优三进”战略为锚点，在守住用户基本盘的基础之上，实现年活跃用户大幅增长、不良率低于行业平均水平。

调整期的分化与抉择

信用卡行业告别“跑马圈地”的时代，全行业结构性矛盾逐渐爆发：消费动能待培养、睡眠卡清理导致的规模收缩等。当下的信用卡行业既要控风险，又要寻找增长空间。各家银行卡中心根据自身资源和市场环境，采取了不同的战略路径，形成了明显的分化趋势。行业资深人士分析，当前信用卡行业的经营模式主要有四种，其一是信用卡业务占比较小，主要获客为网点的国有大行，由于客户结构抗风险能力强，继续按照过往模式发展；其二是部分股份行在上行周期高度扩张，存量客户质量参差不齐，抗风险能力待提升，逆周期中须直面如何减损；其三是较早意识到“危机”的部分股份行，继续主动收缩，调优结构应对可能更加严峻的行业环境；其四是少部分银行依靠主动扩张“穿越火线”，希冀于新户增长缓解风险。

从卡量最高峰到去年底最新值，全行业减少了8000万信用卡。这一现象被众多方面冠以“消失的8000万信用卡”。实际上，数字背后并非简单的收缩，而是以经营管理以及权益体系调整来重构资源配置逻辑，即调整营销阵线、整合权益配置、压缩隐性成本，将有限资源聚焦于优质客户的深度经营。

对广发信用卡而言，调优结构、主动收缩之路早已开始。广发信用卡选择以“优风控、优客户、优管理”重构底层逻辑筑牢根基，以“进融合、进协同、进服务”增强动能以破局新的发展阶段。广发信用卡通过发展模式转变与经营管理变革，推进信用卡业务融入大零售发展格局，打下了稳的基础，形成了进的态势。

“无人区”的融合与探索

面对行业调整中各种方向的分歧，广发信用卡以“进融合”为核心，推动信用卡业务与财富管理、私人银行、储蓄、理财等零售板块深度融合，推动臻瑞系列高端卡以及周五臻选活动成为这一战略的标杆性载体。该系列产品及活动通过AUM联动年费减免、卡版定制、高端餐饮权益等设计，将信用卡从支付工具升级为连接消费与资产管理的桥梁。例如，广发借记卡的持卡人可凭资产规模享受米其林餐厅优先预订、机场贵宾厅等优享权益。

“周五臻选”品牌活动则聚焦中高端餐饮赛道，通过打造全新的品质消费场景，携手全国47城数百家品质餐饮名店推出大额优惠，实现翻倍让利。通过全行融合的零售客户标签体系的深度应用，广发信用卡能够自动识别高端白金卡、鼎极卡用户、储蓄卡月日均资产在10万元以上的信用卡用户以及其他高净值优质客户，并推送周五臻选活动。数据显示，自“周五臻选”上线以来，该活动覆盖的高净值客群已贡献近数亿元新增消费，月均消费额较大众客群高出30%。此外，渠道、产品、权益、服务、平台等等一系列融合探索，构建出了信用卡高质量客户服务体系，实现了全年卡贷联动累计拨贷同比大幅提升。

传统信用卡业务依赖利息与手续费收入，广发信用卡将单一信贷产品转化为综合金融服务入口，通过高净值客户的黏性，为财私、零售业务导流。数据显示，信用卡与零售、财私业务联动后，高净值客户人均资产贡献得以持续提升，印证了生态化服务对客群质量的优化效应。

“深水区”的风险与出路

尽管新的发展模式初见成效，广发信用卡仍需直面行业共性难题。市场饱和新增用户困难、场景渗透压力加大，以及产品权益的运营挑战，都在考验着战略定力。2024年，广发信用卡透支贷款余额、交易总量等均有所下降，与此同时不良率也略有升高。这绝非广发信用卡一家独有的现象，且广发信用卡的指标下降低于行业平均水平，尤其是风控水平居于股份行第二，不良率远低于其他股份行。分析指出，作为行业内在过往发展势头较为平稳的机构，广发信用卡在2024年遇到的挑战充分折射出整个行业所面临的风险压力。

广发信用卡以“优风控、优客户、优管理”为核心，构建抵御风险的屏障。在前端重塑以质为先的客群策略锁定优质客群、中端资源倾斜高净值用户、后端动态管控高风险资产，实现客群质量的持续调优，打下了抗风险的根基，推动不良率增幅低于同业平均。与此同时，依托线上支付生态广泛布局与线下真实消费深耕的场景经营驱动，在服务“扩内需、促消费”政策中优化交易结构，将信贷资源向新消费领域和经济韧性区域倾斜，发力布局低风险优质资产，全力做大优质底盘。数据表明，2024年广发信用卡场景分期余额较年初实现大幅增长，高风险资产规模同比快速下降，资产组合抗周期波动能力得到了有效提升。

分析指出，这一策略是以供给侧改革思维在打造新的成长逻辑。在行业普遍陷入“收缩保安全”的被动局面时，广发信用卡通过主动优化，实现风险与增长的动态平衡——既以客群管理筑牢安全底线，又以场景创新和政策响应打开价值空间，更以资产组合优化提升抗周期能力。在不良率攀升、息差收窄的行业困局中，广发信用卡向变革要效益的实践，为信用卡行业提供了从规模驱动转向质量驱动的范本。

(责编：曹淼、李源)

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