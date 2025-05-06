原标题：南京银行北京分行携手国金黄金，深化银企合作共促产业繁荣

在经济高质量发展的时代征程中，金融机构与企业的紧密携手，正成为推动产业升级、激发经济活力的核心引擎。南京银行北京分行与国金黄金集团深度合作，凭借一系列金融产品，为企业及行业发展注入澎湃动力。

国金黄金股份有限公司自2008年11月在北京创立以来，秉持“重现黄金光芒，创建黄金品质生活方式”的使命，将文化创意与前沿技术深度融合，业务广泛覆盖贵金属制品和工艺美术品的全产业链。目前，国金黄金已在全国布局超500家分支机构，持有200余项专利，打造了3家创新型贵金属艺术工厂、5个专业实验室及1个在建产业基地，强大的生产研发矩阵，使其在市场竞争中始终占据领先地位。从工艺精湛、纯度顶尖的投资金条，到融合传统与现代美学、引领时尚潮流的黄金饰品，再到将黄金价值与艺术魅力完美交融、兼具收藏与文化传播价值的工艺美术品，国金黄金的产品深受市场热捧。

南京银行北京分行与国金黄金的合作由来已久，基于对市场趋势的敏锐洞察和对合作共赢的共同追求，双方建立了稳固的战略合作伙伴关系。根据国金黄金的行业特点，南京银行北京分行以其为核心企业，将服务触角延伸至其全国供应商，及时提供流动性支持，为国金黄金的生产经营注入“源头活水”。充足的原材料保障使得国金黄金能够充分发挥技术和设计优势，不仅丰富了传统投资金条和黄金饰品品类，还推出智能黄金饰品、创新型黄金艺术品等前沿产品，极大提升了市场竞争力和品牌知名度。

随着合作的深入，南京银行北京分行进一步拓展服务范畴，从服务企业延伸到服务员工，通过“鑫薪贷”和“你好e贷”等产品，满足企业员工的金融需求。同时，南京银行北京分行专门组建服务国金黄金的专业团队，深度调研企业需求，量身定制金融服务方案，在推动业务高效落地的同时切实降低企业资金使用成本。

双方的深度合作实现了优势互补、资源共享。展望未来，南京银行北京分行与国金黄金将继续深化合作，围绕金融创新，紧扣市场需求与行业趋势，共同开发更多适合黄金行业的金融产品和服务，为企业提供更加全面的金融解决方案，推动黄金产业与金融服务深度融合，为经济社会高质量发展贡献更大力量。

(责编：董童、李源)

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