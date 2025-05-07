新华社北京5月7日电（记者任军、吴雨）中国人民银行7日宣布，自5月8日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点。

据悉，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.1%和2.6%，5年以下（含5年）和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.525%和3.075%。

中国人民银行行长潘功胜当日在国新办新闻发布会上表示，个人住房公积金贷款利率调降后，预计每年将节省居民公积金贷款利息支出超过200亿元，有利于支持居民家庭刚性住房需求，促进房地产市场止跌企稳。

(责编：牛镛、岳弘彬)

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