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证监会将全力支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”作用

2025年05月07日13:09 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月7日电（记者刘羽佳、刘慧）中国证监会主席吴清7日表示，将全力支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”作用，配合中国人民银行健全支持资本市场货币政策工具长效机制，更好发挥市场各参与方的稳市功能。

　　吴清当天在国新办发布会上说，中央汇金公司在前方进行强有力操作，中国人民银行作为后盾，这是全世界最有力有效模式之一。

　　在大力推动中长期资金入市方面，吴清称，7日将发布《推动公募基金高质量发展行动方案》，优化主动权益类基金收费模式，扭转基金公司“旱涝保收”的现象。同时，把业绩是否跑赢基准、投资者盈亏情况等直接关乎投资者切身利益的指标，纳入基金公司和基金经理的考核体系，督促基金公司从“重规模”向“重回报”转变。

　　针对美加征关税的影响，吴清表示，证监会将尽力帮助受影响企业应对美加征关税的冲击。对于确实受关税政策影响比较大的上市公司，在股权质押、再融资、募集资金使用等方面增强监管包容度，帮助纾困解难。进一步完善信息披露豁免相关规则，进一步引导上市公司加强与投资者有效沟通。

　　此外，吴清表示，目前正抓紧修订《上市公司重大资产重组管理办法》以及相关监管指引，进一步完善“并购六条”配套措施，以更大力度支持上市公司并购重组，围绕产业逻辑“强身健体”、激发活力、提高质量，不断提升创新能力以及风险抵御能力。

(责编：岳弘彬、牛镛)
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