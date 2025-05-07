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中移金科五大核心产品亮相第八届数字中国建设峰会

2025年05月07日13:16 | 来源：光明网
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原标题：五大硬核科技重塑“通信+金融”生态版图

4月28日，第八届数字中国建设峰会在福州开幕。本次峰会现场体验区以“二十五载奋进路，数字中国谱新篇——数智引领高质量发展”为主题，展示了海量硬核科技创新成果，生动呈现了数字经济赋能千行百业的新实践。中移动金融科技有限公司（简称“中移金科”）携灵犀金融科技智能体、超级SIM数智生活、金融风控大模型、元宇宙虹膜支付、金融科技大数据产品亮相，五大核心展项凭借技术突破与场景化创新，引发关注。

中移金科打造的“灵犀金融科技智能体”，以“深度思考”技术为核心，重新定义人机交互边界。其创建的“任务链”模式，将话费充值、机票预订、公交卡充值等高频场景无缝串联，用户只需一句语音指令即可“一链办结”，效率提升超60%。针对普惠金融痛点推出的“问财”功能，依托万亿级金融数据底座，通过“白话式”交互为普通用户提供资产诊断、股票分析等专业服务，让财富管理从“高门槛”走向“零门槛”。更令人瞩目的是，专为银发群体设计的“灵犀贴贴”，以“一触即达”的极简操作打破数字鸿沟，让科技温度直抵民生末梢。

作为密钥安全载体，中国移动超级SIM具备打造国家新安全基础设施的能力与价值，拥有数字身份、数字货币两大应用。相关负责人现场演示了最新的创新科技成果——数字身份临时乘机证明服务，用户无需再出示实体身份证件即可完成值机、安检。目前该服务已覆盖全国200余个机场。同时，基于超级SIM卡的安全属性，中移金科打造的“免密支付安全方案”还能有效防范因被盗刷而产生的资金风险问题。在数字人民币领域，其推出的“数字人民币动态标签收单”，支持安卓、鸿蒙、iOS系统“一贴即付”，创新推出数字人民币准账户境外人员来华支付方案。此外，近期中移金科联合近百家交通一卡通公司，共同推出了“交通联合+移动出行”产品，已正式支持在香港地铁附有“交通联合”标志的闸机上使用，让“一卡走天下”成为现实。

展会现场，金融风控大模型以“多模态AI”技术再度亮相，引起了现场观众的热议。据悉，该模型集客户身份识别、单据票证审核、信用评估于一体，全面赋能实名认证、AIGC内容鉴伪等AI+场景，为金融、支付行业提供全链路风控解决方案。

中移金科打造的“元宇宙虹膜支付”，以“空间计算+生物识别”构建支付新范式。通过深度融合空间互动、AR引擎、场景商业引擎等核心技术，以VR头显为终端载体，中移金科创新打造了一种虚实结合的沉浸式购物方式。相关负责人介绍称：“用户在VR虚拟场景中，仅需毫秒级虹膜认证，即可完成‘无感支付’，彻底告别密码输入与界面跳转。”这项技术不仅攻克了虚拟世界支付效率难题，更通过AR场景引擎打造沉浸式消费体验。

在金融科技大数据应用领域，中移金科以“通信+金融”双维大数据为根基，构建了泛金融数据基座：数据层囊括了移动全量数据、行业领先的金融变量库、黑灰名单库及黑灰情报库四大核心模块；提炼出了反黑产套利、信贷反诈、客户运营三大智能能力集群，实现了从数据沉淀到决策赋能的跨越。

据现场人员介绍，其反恶意逃废债系统通过AI精准识别“债闹”组织及债闹风险人群。御瞳风控平台则构建起“预见式防御”机制，日均拦截20万台风险设备，阻断欺诈交易超8000万元，护航4亿用户资产安全。该体系已形成“数据驱动业务—业务反哺产品”的闭环。

从打通金融普惠“最后一公里”，到筑牢数字社会安全防线；从定义元宇宙支付新规则，到引领AI风控技术制高点，中移金科在本届峰会上交出了一份“通信+金融”跨界创新的答卷。中移金科相关负责人表示，将持续以“技术内核”驱动“场景外延”，携手行业伙伴共绘智慧社会全景图，让科技创新真正成为高质量发展的核心引擎。

(责编：董童、李源)
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