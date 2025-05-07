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再贷款利率5月7日起下调

2025年05月07日14:29 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月7日电（记者任军、吴雨）中国人民银行7日宣布，为更好发挥结构性货币政策工具的激励作用，引导金融机构加大对重大战略、重点领域和薄弱环节的支持力度，自5月7日起，下调再贷款利率0.25个百分点。

　　结构性货币政策工具，一般称为再贷款，是指央行给金融机构的贷款。此次下调后，3个月、6个月和1年期支农支小再贷款利率分别为1.2%、1.4%和1.5%，抵押补充贷款（PSL）利率为2.0%，专项结构性货币政策工具利率为1.5%。

　　当日，中国人民银行还宣布，增加支农支小再贷款额度3000亿元。中国人民银行行长潘功胜7日在国新办新闻发布会上表示，增加后，支农支小再贷款总额度将达3万亿元，叠加本次再贷款利率下调，将形成量价协同的效应，进一步支持商业银行扩大对涉农、小微，特别是中小民营企业的贷款投放。

　　此外，中国人民银行表示，增加科技创新和技术改造再贷款额度3000亿元。增加后，科技创新和技术改造再贷款总额度将达8000亿元，支持“两新”政策加力扩围。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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