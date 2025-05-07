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零数科技：推动数据要素流通 服务人工智能发展

2025年05月07日15:04 | 来源：中国网
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原标题：零数科技：推动数据要素流通，服务人工智能发展

近日，由中国信息协会主办，上海零数科技有限公司、中国信息协会数据要素专业委员会共同承办，蚂蚁区块链科技（上海）有限公司、青岛数据集团联合协办的“2025数字中国可信数据空间与人工智能生态高峰论坛”召开。

会上，众多院士专家、政府领导等大咖云集，共议可信数据空间与人工智能发展。零数科技创始人兼CEO林乐作为承办方代表发表致辞。

林乐表示，九年来，零数科技一直坚持基于区块链技术，提供数据流通的基础设施和应用场景，坚持难而正确的事情，让公司逆势成长。

零数科技坚持研发投入，保持科技领先和产品前瞻。无论是底层技术性能、代码信创自主率，还是产品功能丰富度，经权威评测，都在国内名列前茅，并牵头了包括国家重点科研计划、国家区块链应用创新试点等国家重点科研项目和重大示范。

公司坚持科技之花必须盛开在产业的土壤里，保持应用深度和商业领先。零数科技深度聚焦于汽车、能源、渔业、政务、文旅、金融等重点行业领域，服务了包括中央部委、地方政府、央国企、大型行业协会、行业龙头企业等关键机构和企业，这些都成了相关领域区块链乃至数据空间应用的全国标杆。

基于深入的行业理解和落地实践，公司形成了高壁垒的场景护城河，保障了连续5年的业绩高速增长。作为国家级专精特新小巨人企业，连续多年被国内外权威机构评选为头部区块链公司。

今天的会议主题，围绕数据这一新型生产资料、AI这一新型生产工具，二者又有着千丝万缕的联系。如何服务两大要素的流通和发展，零数科技有多年的实践和思考。

当前，随着产业、技术、政策条件的逐步成熟，数据要素市场迎来全面发展的崭新阶段，要素流通是要素价值发挥的核心，让数据流通起来的基础设施，是数据价值释放的引擎。多年来，公司坚持服务数据共享和流通，让区块链、隐私计算技术在服务实体经济的时候有一个充分地着力点。去年，在大量案例的基础上，零数科技迅速响应国家数据局号召，率先发布围绕数据流通的通用基础设施平台产品——零数可信数据空间。

通过零数可信数据空间，零数科技努力服务数据畅通大市场建设，积极推动经济高质量发展。在汽车领域，链接车路数据，服务辅助驾驶责任追溯、自动驾驶算法研发及车路云协同，有效推动中国智能网联汽车产业发展；在能源领域，链接发用电数据，服务碳资产管理和分布式能源共享，有效推动中国电力数字化产业进程；在农业领域，链接养殖、物流数据，服务农产品溯源和农业补贴监管，践行农业数字化的国家号召。在政务领域，链接各类城市数据，服务公共数据授权运营管理，实现更好的城市服务和治理。在文旅领域，链接旅游公众数据和景区数据，显著提高旅游服务能力和游客价值体验。

零数的步伐不止于此，随着基础设施的逐步完善，数据流通的边际成本不断降低，而商业价值则急剧提升。汽车行驶数据进一步流入金融领域，还可以高效实现智驾保险；能源发用电数据进一步流入金融领域，还可以高效实现新能源资产融资；其他行业同样如此。如果在产业内部，数据流动带来的价值是1，那么产融结合，数据流动带来的价值或将是10甚至100。例如，在汽车领域，通过智驾责任溯源系统服务于交通监管，公司面向的是单一采购几百万的十亿级系统开发市场，但是，如果智驾数据可信、可控地流入保险领域，服务智能驾驶保险定责，它直接面向的是一个千亿级的数据流通服务市场。零数科技在这一个细分领域的探索和延伸，正在证明数据流通体系的巨大市场价值。当然，通过数据共享，让金融更高效地服务于实体经济，也是数据要素流通促进实体经济发展的又一有力诠释。

(责编：董童、李源)
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