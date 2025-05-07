原标题：中华保险两篇作品获评“中国保险业2024年度好新闻”

近日，中国保险行业协会发布“中国保险业2024年度好新闻”，中华保险集团及旗下中华财险分别凭借在人民网、新华网刊发的两篇深度报道双双获奖，成为本届评选中的亮点案例。此次评选旨在展示保险业服务国家战略、推动高质量发展的生动实践和丰硕成果。

中华保险集团在人民网发表的《中华保险：发挥保险业经济“减震器”和社会“稳定器”功能》一文获得表彰。该报道深度展现了中华保险坚定发挥保险业经济“减震器”和社会“稳定器”功能，服务国家战略、助力经济社会发展的积极作为。文章详细介绍了公司在服务乡村振兴战略、支持健康中国建设、促进绿色经济发展以及重大灾害保障等方面的创新举措和显著成效，充分彰显了国有保险企业的责任担当。

中华财险在新华网刊发的《从保护大熊猫到维护自然生态系统中华财险筑牢生物多样性保护罩》同样获得殊荣。该报道系统阐述了中华财险在生物多样性保护领域的创新实践，以大熊猫保护为切入点，延伸至整个生态系统的保护，展现了保险机制在生态文明建设中的独特价值。报道通过具体案例，生动呈现了保险企业在促进人与自然和谐共生方面的积极探索。

中华保险将充分发挥行业优势，持续深化服务国家战略和经济发展的责任担当，通过专业媒体平台讲好保险服务中国式现代化的创新故事。

(责编：曹淼、李源)

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