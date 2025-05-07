原标题：2025北京大学校友科技创新论坛举办

5月3日，“2025北京大学校友科技创新论坛”在北京大学秋林报告厅举行。今年是北京大学“科技创新年”，北大师生和校友主动融入国家战略，服务中国式现代化建设大局，当好基础研究的主力军、重大科技突破的生力军和文化传承创新的排头兵。本次论坛以“未名同行，智启未来”为主题，汇聚了全球顶尖科学家、企业家、创业者与优秀校友代表300余人，共同聚焦前沿技术趋势与产业转化路径，展现科技领域创新创业最新成果，发出科创时代北大之声。

论坛在“北京大学校友科创成果展示及创业校友企业参访促进更多产学研合作”的宣传片中拉开帷幕。论坛由北京大学校友创业联合会常务副会长、1898创投基金创始合伙人郦妍如主持。

科技创新浪潮中展现北大时代担当

北京大学党委常委、副校长、教务长、北京大学校友会常务副会长王博发表致辞，他指出，北大人的科技创新始终以“敢为天下先”的魄力，践行着“常为新”的精神。此次校友科技创新论坛召开是积极响应学校发展战略，支持科教强国的重要行动。同时，他倡导科技向善，让人工智能真正服务于人类福祉，并勉励校友凝聚智慧，积极探索，启迪思想，增进合作，共同为建设科技强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献北大人的智慧和力量。

北京大学国际关系学院副院长祝诣博在致辞中提到，在人工智能等科技高速发展，传统产业转型升级背景下，绿色国际领导力正在成为全球治理的重要方面。他表示，国际关系学院将以绿色国际领导力为纽带，以数智化、绿智化为突破口，构建学术研究、政策咨询、社会服务三位一体的校友、院友合作机制，开展行业前沿研究，培养更多具有国际视野和全球竞争力的优秀人才。

洞悉AI科技产业前沿发展趋势

在本次论坛的主题演讲环节，多位业内专家和创业者分享和解读了AI发展现状和未来趋势，探讨了国际领先的科研成果及行业创新实践案例，为促进产业发展提供全新思路。

北京智源人工智能研究院理事长、北京大学计算机学院教授黄铁军在《AGI之路：眼、身、心、脑》的演讲中深入剖析了通用人工智能发展路径，介绍了用“生命模拟”的方式构建生物启发的通用人工智能思路，结合实例介绍了多项前沿科研成果，并对超级智能和人类共存的未来进行了展望。

北京大学王选计算机研究所书记、研究员赵东岩分享了《预训练语言模型最新进展及其应用趋势分析》。他以OpenAI、DeepSeek等旗下模型技术创新举例，深度剖析了过去一年LLM技术发展瓶颈和趋势，分析了行业下一步的六大重点研究方向。

北京大学校友创业联合会副会长、北大汇丰商学院创新创业中心实践导师、未来实验室发起人兼首席未来学家檀林以《Superagency——AI赋能超级个体》为题发表演讲，他结合自身丰富的行业经历，分享了数字员工趋势、技术市场变化以及AI时代个人如何实现突破等方面内容。

面壁智能联合创始人、CEO李大海在《构建超强端侧大脑，智周万物》演讲中提到，端侧大模型是终端智能的基础设施，走向高效是必然趋势，并提出了大模型“知识密度定律”和“能力密度定律”等新的视角和发展思考。

跨界对话激荡创新火花

论坛的圆桌对话环节同样精彩纷呈，教授学者、校友代表、企业家们从不同视角出发，对进一步促进产学研交流，科技成果转化、AI+产业前景等进行了深度对话。

北京大学创新创业学院院长刘德英，北京大学王选计算机研究所副所长高良才，北大法宝创始人、北大英华科技有限公司总经理赵晓海，北京灵初智能科技创始人兼CEO王启斌等围绕“融合创新：产学研转化路径和科创成果”议题进行探讨。

在“突破之路：AI+产业的应用前景”议题中，思塔资本创始合伙人&首席投资官刘冲，未来式智能创始人杨劲松，北京大数据研究院创始副院长、数据要素价格形成与认定创新实验室执行主任蔡红宇，太初智测（北京）科技有限公司联合创始人、副董事长赵亚辉，一汽大众首席企业架构师、《企业架构驱动数字化转型》作者武艳军等进行了多维度的分析展望。

北京大学校务委员会副主任、北京大学校友会常务副会长叶静漪作总结讲话。她表示，在科技创新的浪潮中，北大人勇立潮头，在基础研究、技术突破、产业革新、政策制定等各个领域作出积极贡献。同时，她也期望青年科研工作者、校友创业者们能够传承北大前辈科学家们脚踏实地、顶天立地的精神品格，有十年磨一剑，把冷板凳坐热的长久定力，在民族复兴的浪潮中勇立潮头，为人类文明进步贡献出北大卓越的力量。

此外，本次论坛发布了“北大科创校友加速计划”，该计划致力于整合相关院系及校友资源优势，以“学术前沿+产业需求”双轮驱动，为产学融合及校友创业项目落地提供支持。

(责编：董童、李源)

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